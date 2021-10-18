台導演蕭碧村 橫店影視圈築夢

浙江金華的橫店構建了中國大陸最完善的影視產業生態圈。在橫店定居後，台灣導演蕭碧村的微信地址成了「浙江金華」。從1987年第一次來到大陸拍攝「塔里的女人」，34年間蕭碧村從一名攝像師成長為擁有自己團隊的導演，伴隨著橫店的發展實現了自己的夢想。

中新社報導，在大陸的30多年間，蕭碧村拍攝了多部由兩岸演員合作的影視劇，如「笑傲江湖」「倚天屠龍記」等。他認為共同拍攝的經歷就是兩岸影視人才最好的交流往來。

「雖然如今台灣演員到大陸發展會受到台灣當局的一定阻礙，但我依然鼓勵年輕人有機會多來大陸走走看看，這裡有更廣闊的市場和更大的機遇。」蕭碧村說。

對此台灣青年演員劉名凱表示認同，自2017年到大陸後，劉名凱已拍攝了多部影視劇，如今還嘗試通過新媒體分享講述更多兩岸故事。

1990年代初，在台灣已有近十年演藝經歷的李志希選擇到大陸發展，後因拍攝「鬼丈夫」「神雕俠侶」等影視劇被大陸觀眾所熟知。談及為何選擇「登陸」發展，李志希說：「我來大陸不是『登陸』，是回家。」

李志希祖籍在河北雄縣，還是京劇世家，多了一份傳統文化情懷。「因此當兩岸開放互通交流的時候，我就開始來大陸拍戲，從此幾十年來在大陸台灣間來來回回沒斷過。」在李志希看來，兩岸的影視文化交流亦是如此，幾十年來往從未中斷。

在橫店拍戲結束後，李志希將回到北京的堂哥家，在他看來「回北京就是回家」，因為兩岸本就一家親。

大陸國台辦發言人馬曉光日前表示，歡迎台灣演藝人員到大陸發展。希望更多的台灣演藝人員在大陸文化事業發展進程中分享機遇，發揮積極作用。