落實雙碳目標 內蒙邁大步

中國大陸首期開工的大型風電光伏基地項目之一、內蒙古蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目，16日舉行開工儀式。

中新社報導，該項目位於中國第七大沙漠庫布其沙漠。該地區曾是內蒙古乃至大陸荒漠化和水土流失較為嚴重的地區之一，是京津冀主要的風沙源和黃河幾字灣重要的流沙源，也是當地民眾貧困的根源。

該項目由億利潔能聯合中國長江三峽集團、鄂爾多斯市及杭錦旗國資平台共同投資建設。據鄂爾多斯市杭錦旗官方表示，該項目可修復治理沙漠10萬畝，項目建成後，將有效構築大陸北方重要生態安全屏障和黃河流域生態安全屏障，綜合提升碳中和貢獻水平。

億利集團董事長王文彪表示，庫布其沙漠是內蒙古區域重要的節點之一，廣闊的荒漠土地在生態紅線以外，年均日照穩定在3180小時以上，儲備了承載能源結構調整的強大潛力和豐富的光熱資源，該項目的開工對於內蒙古踐行清潔能源基地戰略定位、推動「雙碳」目標落實是重要一步。

內蒙古能源局副局長張斌稱，項目的開工建設，將為內蒙古清潔能源基地服務華北、面向中國大陸的目標提供強有力的支撐，為內蒙古大踏步推動「雙碳」目標落實增添綠色助燃劑。