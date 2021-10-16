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兩岸影像文化周雙屏論壇 用鏡頭架起兩岸交流

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
第二屆海峽兩岸影像文化周在浙江登場，洞頭半屏山專場活動暨2021雙屏論壇，邀集兩岸文藝界、企業界、專家學者、台商台青等150多人集聚交流。圖／溫州台辦提供
第二屆海峽兩岸影像文化周在浙江登場，洞頭半屏山專場活動暨2021雙屏論壇，邀集兩岸文藝界、企業界、專家學者、台商台青等150多人集聚交流。圖／溫州台辦提供

第二屆海峽兩岸影像文化周在浙江登場，因為在高雄蓮池潭畔、浙江溫州的洞頭都有「半屏山」，因此洞頭半屏山專場活動暨2021雙屏論壇，邀集兩岸文藝界、企業界、專家學者、台商台青等150餘人，15日集聚交流。

這場交流以「兩岸共拍『浙』里最美 」、「推『洞』共同富裕」為主題，舉辦兩岸共拍秀，同時發布現場徵集令，邀請台灣攝影工作者和攝影愛好者攜佳作加入「海上花園·百島洞頭」中國攝影島大展活動，用鏡頭架起溝通橋梁，用光影定格最美瞬間。

兩岸30位攝影名師也提供作品參與聯展，並合屏展出《八百里甌江》、《兩岸半屏山》巨幅鋼筆畫，以作品描繪甌江蜿蜒以及洞頭半屏山、高雄半屏山等兩岸壯麗景色。

在雙屏論壇上，洞頭區委書記林霞分享了洞頭在實施藍色海灣整治的投入，來自北京清華大學副教授張崇厚、台灣嘉信遊艇公司董事兼亞太市場總監龔芸廣等兩岸專家、企業精英，也針對海洋為主題，就生態修復、產業發展、醫藥研究等內容進行專題發言，進行兩岸技術交流，為青年創業就業提供經驗分享。

這次活動還開展了兩岸半屏山青年影像文化沙龍、兩岸青年結對釆風、「未來村莊」兩岸青年創投沙龍，以及溫台合作項目分場對接、半屏山影像文化煙花秀、遊艇跳島遊體驗等系列配套活動。

洞頭近年推進海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區重點平台建設，洞頭半屏山也獲批浙江省對台交流基地。溫州市政協副主席諸葛啟釧在洞頭半屏山專場活動暨2021雙屏論壇上表示，溫州是台胞投資創業、交流合作的好地方。

第二屆海峽兩岸影像文化周在浙江登場，洞頭半屏山專場活動暨2021雙屏論壇，兩岸攝影愛好者也提供作品參與聯展。圖／溫州台辦提供
第二屆海峽兩岸影像文化周在浙江登場，洞頭半屏山專場活動暨2021雙屏論壇，兩岸攝影愛好者也提供作品參與聯展。圖／溫州台辦提供

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