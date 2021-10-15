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浙江祭祀軒轅黃帝大典隆重舉行

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
由浙江省政府主辦的辛丑（2021）年中國仙都祭祀軒轅黃帝大典在浙江縉雲黃帝祠宇隆重舉行。 （中國台灣網）
由浙江省政府主辦的辛丑（2021）年中國仙都祭祀軒轅黃帝大典在浙江縉雲黃帝祠宇隆重舉行。 （中國台灣網）

由浙江省政府主辦的辛丑（2021）年中國仙都祭祀軒轅黃帝大典日前在浙江縉雲黃帝祠宇隆重舉行。中華兒女齊聚浙江縉雲，敬拜軒轅黃帝，追念始祖偉績。包括台灣同胞、海外僑胞、大陸各界代表等300多人參加現場祭典。

14日上午9時50分，祭典司儀宣布祭典正式開始。全體參祭人員肅立，9位號手莊嚴嘹亮的5響長號聲拉開序幕，緊接著擊鼓34響、撞鐘15響，代表全世界15億海內外中華兒女對中華民族的人文始祖軒轅黃帝的崇敬之情。

主祭人盥手後向軒轅黃帝依次敬上高香、敬獻花籃、敬獻美酒、恭讀祭文。全體參祭人員向軒轅黃帝行三鞠躬禮。祭典在氣勢恢宏的高唱頌歌和樂舞告祭中圓滿禮成。

據悉，辛丑（2021）年中國仙都（縉雲）祭祀軒轅黃帝大典以「四海同心祭始祖，共同富裕啟華章」為主題，結合當前疫情防控形勢，精簡參祭人員，採用線上線下」相結合的方式舉辦，並全力推廣中國仙都黃帝祭典網絡祭祀平台，邀請全世界華夏兒女在網上參與獻花、祈福等互動活動。

與往年相比，今年的仙都黃帝祭典活動規格更高。黃帝文化學術研討活動，邀請了大陸專家學者參加，進一步探討黃帝文化的時代內涵；此外，還有各種系列活動，「慶豐收」系列活動，展示縉雲燒餅等鄉愁富民產業發展成果，展示展銷浙江的農特產品。此外，還有海峽兩岸交流系列活動，包括海峽兩岸交流基地授牌儀式、「縉在咫尺雲架兩岸」相約縉雲交流會、兩岸農業文創交流活動等。

浙江縉雲縣是大陸唯一以軒轅黃帝名號命名的縣，據大陸專家考證，縉雲仙都祭祀軒轅黃帝始於東晉年間，距今已有1600多年的歷史。 1998年，縉雲重建了盛唐風貌的黃帝祠宇並恢復公祭軒轅黃帝典禮，此後每年，由麗水市人民政府或縉雲縣人民政府主辦祭祀典禮。 目前浙江縉雲與陝西黃陵、河南新鄭形成了三地共祭、層次相當的全國軒轅黃帝祭祀格局。

共同富裕 疫情 文創

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