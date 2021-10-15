第四屆中華設計獎頒獎儀式在杭州舉行

旨在促進兩岸青年在設計和智慧財產權交流合作的第四屆中華設計獎13日在浙江省杭州市頒獎。其中台灣投稿1339件，同比上屆增長28%。包括台灣設計聯盟榮譽理事長林磐聳、台灣設計聯盟代表、清華大學美術學院院長魯曉波、中華職教社、中國台灣網、寧波市鎮海區政府榮獲傑出貢獻獎。

據中國台灣網，本屆大賽共收到來自海峽兩岸暨香港、澳門，以及英國、日本、南韓、新加坡等國家和地區680多所大學、機構、設計企業的參賽作品共12141件。歷經兩個多月層層選拔，共有20件優秀作品脫穎而出，其中「急救充氣擔架」和「寶特瓶回收高機能跑衣」分別榮獲概念組和產品組金獎。

大陸中華職教社前理事長陳昌智表示，中華文化是兩岸同胞心靈相融相通的根脈，該社一直致力於兩岸教育文化的融合發展。中華設計獎以設計作品為媒介，為兩岸設計師提供了優質的交流平台。今年更是收到上千件台灣設計師的參賽作品，和前三屆相比在數量、質量均有提升，可見中華設計獎已在台灣地區樹立起專業的獎賽品牌形象，得到專業設計人才的認可，表明兩岸設計文化的交流與互融、傳承與創新是具有天然優勢的。

陳昌智指出，期待今後中華設計獎大賽可以切實助推兩岸青年設計人才實現就業、創業以及設計成果的落地孵化，可以增進兩岸設計行業的人文交流與融合，推動兩岸及國際設計行業的創新發展，培養出更多世界級領軍設計人才，創作出更多造福人類的優秀設計作品。

大陸國台辦副主任龍明彪表示，「兩岸文化同宗同源、一脈相承。兩岸文創人都是中華文化的傳承者、傳播者。博大精深的中華文化，是我們共同的精神家園，是兩岸同胞的情感紐帶，也是提升創意設計品質的文化富礦。兩岸在文化創意設計領域人才濟濟，設計理念各有特色，各有優勢，進行深入合作、優勢互補是兩岸產業界的共識」。

浙江省副省長朱從玖表示，浙台交流合作日益廣泛，浙江將一如既往地關心支持台商台企在浙江的發展，進一步創造良好的環境，為兩岸關係和平發展和攜手打造浙江「重要窗口」作出積極貢獻。希望兩岸青年設計工作者以本屆頒獎儀式為契機，進一步交流創作理念、激發創造活力、匯聚創新力量，助推兩岸設計事業深化合作，取得更多的發展成果。

台灣設計聯盟理事長楊佳璋以視訊表達心中的期許，他希望中華設計獎可以繼續帶領兩岸設計師共同努力，讓他們的設計能夠被世界看見。台灣設計聯盟秘書長郭介誠表示，很高興看到兩岸設計界精英齊聚在中華設計獎的旗幟下，一起用創新設計為共享幸福美好的時代願景作出貢獻。

第四屆中華設計獎首次移師杭州舉辦，共設置「運動潮創」「智能產品」和「文旅融合」三大類，選拔具有創新意識和優秀設計能力的青年設計人才，增進兩岸青年設計師的交流與互動，幫助兩岸青年實現就業、創業以及設計成果落地孵化，推動兩岸設計事業創新發展。