淄博老廠房 打造琉璃陶瓷文創

儘管已經過60年風雨滄桑，淄博老瓷廠保存完好，彷彿世外桃源般，古樸、幽靜、閒適的氣息，現在搭配上各種藝術文創陶瓷與琉璃文化。淄博市淄川區昆侖1954陶瓷文創園，將新潮琉璃和陶瓷文創與老廠房結合，打造創意園區，成為山東著名的文青打卡地。

漫步於1954陶瓷文化創意園中，大碾盤改建成音樂啤酒廣場，球磨機已成為餐廳背景，泥漿池也進了陶瓷博物館，尖端的設計與舊廠房有機結合起來，讓老工業廠區煥發出新的蓬勃生機。其中，製作精美的陶瓷藝術成為點睛之筆，而這些都得力於「中國工藝美術大師」王一君的帶動。

精美的陶瓷和琉璃藝術成為點睛之筆，讓老工業廠區煥發出新的蓬勃生機。記者賴錦宏／攝影

作為1954文化創意園的發起人之一，王一君最早在園區內設立展廳，並力薦其他大師級人物入園設立工作室，提升園區陶瓷與琉璃的文創含金量。在王一君的帶動下，園區入駐國家級、山東省級陶瓷藝術大師共有28名，入駐的文創商店150餘家，年銷售額達到2.5億元人民幣，先後被授予「山東省中華文化傳承基地」，同時也是山東省海峽兩岸交流示範點。

王一君指出，早在1400年前的北朝時期的淄川寨裡窯，就開始製作青瓷，是目前唯一已知的北方青瓷產地，亦是江北青瓷發源地。唐宋時期的磁村窯，出產的茶葉末釉、雨點釉、白釉黑花瓷、兔毫釉、鷓鴣斑花釉等著名陶瓷，中國陶瓷史上有名的淄博窯，在中國陶瓷歷史上留下輝煌的一頁。

在王一君的藝術工作室內，陳列著他近些年來創作的陶瓷作品。 「要在吸收傳統文化精華的基礎上，守正創新，只有這樣，陶刻藝術才能煥發生命力，才能走向世界。」王一君說。

1954陶瓷文化創意園坐落在山東省淄博市淄川區，2014年開放。前身是建於1954年的國有重點陶瓷企業淄博瓷廠，保留有烤花、雷礞機房等6個工廠，面積7萬多平方米。

1982年，淄博瓷廠生產的魯青瓷刻瓷文具榮獲慕尼黑第34屆手工藝品博覽會金獎。這是大陸陶瓷藝術品在世界上獲得的第一枚金牌。魯青瓷還數次被作為大陸國禮贈送給外國元首。

2010年後，淄川區政府發現老淄博瓷廠是一筆不可複製的文化財富，推出支持1954陶瓷文化創意園的政策，由德國標恆公司設計，既保留了有60年歷史老廠房、老設備，又融入現代藝術設計元素。整個創意園以陶瓷文創與琉璃紅木、陶瓷科技為骨架支撐，大師工作室、大師村、陶瓷學院，以及體驗場所互動，已是淄博文化旅遊的勝地。