台高校師資 福建未來5年續引進

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2021年起至2025年，福建將繼續實施「台灣全職教師引進計畫」，積極吸引台灣高校（大專院校）高層次人才到福建工作。

中新社報導，未來五年中，福建持續深化閩台教育融合發展。打造高等教育兩岸融合發展先行區，推進閩台高校聯合培養人才，探索多元化對台招生錄取方式，探索與台灣知名應用型大學建立聯盟。

福建省教育廳副廳長王揚13日在一場記者會上表示，福建將鼓勵引導高校增設該省急需、空白的學科專業，重點建設數學、物理、化學、生物、信息、基礎醫學等基礎學科，加快布局「六四五」產業急需的應用學科專業，重點建設事關公共安全、衛生健康、生態環保、食品安全等重大民生需求的學科專業，圍繞人工智能、國家安全、國家治理、儲能技術等領域培育新興交叉學科專業。

福建將深化閩台高校協同創新，推進閩台高校在儲能科學、能源材料、數字技術、海洋科學、碳達峰和碳中和等重點領域加強深度交流合作。常態化舉辦海峽兩岸大學校長論壇、閩台大學生文化研習營等品牌交流活動，擴大台灣師生來閩交流範圍。

「福建省『十四五』教育發展專項規劃」還特別指出，將支持廈門大學台灣研究院建設國家高端智庫，福建師範大學建設「台灣歷史與文化數字博物館」，閩南師範大學建設「兩岸教育文化融合發展實踐基地」。

福建 高校 台大

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