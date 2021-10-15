北京冬奧特許新品 亮相

北京冬奧會特許商品訂貨會14日至15日在北京市的首鋼園內舉辦。訂貨會上設置特別展區，新的50餘件特許商品集中亮相。

新華社報導，這些商品包括徽章、紀念章、工藝品擺件及貴金屬首飾等藏品、飾品，也有兼具美觀與實用的服裝、文具、傘具、戶外用品等商品。另外，在北京冬奧會的特許生產商中，集中安置殘疾人就業企業推出殘疾人工匠精心製作的紫砂五件套蓋杯、紫砂旅行杯、竹葉蓋杯等。

北京冬奧組委目前已先後開發了16個類別4500餘款特許商品。其中融入了北京2022年冬奧會會徽和冬殘奧會會徽、吉祥物、核心圖形、色彩系統、體育圖標、主題口號及競賽場館等設計元素，展示了中國傳統文化，特別是冰雪文化、春節文化和長城文化。

北京冬奧組委已在大陸各地開設特許零售店184家，並在天貓開設奧林匹克官方旗艦店。