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陸福建莆田發生2死3傷兇殺案 網友竟一面倒支持兇嫌

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
歐金中居住的房屋殘破不堪，相反地，鄰居的房屋十分氣派，有4層樓高。（圖／取自新浪微博）
歐金中居住的房屋殘破不堪，相反地，鄰居的房屋十分氣派，有4層樓高。（圖／取自新浪微博）

大陸福建莆田市最近發生一起兇殺案，10日下午1點50分左右，莆田秀嶼區平海鎮上林村有2名村民死亡、3名村民受傷，為一家五口，受傷的3個人中有一個10歲兒童，嫌犯歐金中目前正在逃亡。據了解，命案與土地糾紛有關，而此事竟讓大陸網友一面倒支持嫌犯，同情嫌犯的悲慘遭遇。

鳳凰衛視旗下「鳳凰周刊」報導，有村民表示，10日，圓規颱風吹走歐金中房屋屋頂上鐵皮，鐵皮吹到鄰居家的菜園地，歐金中和家人撿鐵皮，不小心將鄰居剛種的菜壓倒，雙方因此發生口角衝突，隨後歐金中持刀砍向鄰居，2人死亡，3人受傷。

村民說，「第一次的時候，歐金中沒接話沒有和他吵架，就回家了，可是誰知道後面受害者的家人又找上來，一直在辱駡嫌疑人歐金中，可能是因為讓他積累了多年的怨氣一下子爆發了，這才導致出現了這（他殺人）情況。」

據了解，歐金中犯案前曾向當地多個部門求助他翻建新房遭阻撓的遭遇，但矛盾始終沒有被解決。求助訊息中，他表示，2017年，他辦理了危房新建手續後，把原有400多平方公尺的房屋和前後院子全部拆掉，在原地建了150平方公尺的臨時住所。

歐金中指出，他在建新房的過程中，曾多次遭遇附近村民阻止。「雖然是老房子推掉了，但是房子新建的證明早已辦下來，村霸不讓蓋，挖土機一開工就往車前站著，天天嚷嚷著要打人，我家裡住了20多年的老房子，（村霸）說地是他們家的。」

歐金中侄子也確認了歐金中的求助信息，所述事實基本屬實。

中國新聞周刊報導，歐金中2017年曾向政府申請危房翻蓋，房屋新建手續通過後，歐金中將原有的400平方公尺房屋拆除，欲在原有土地上建蓋新房。然而，歐金中的鄰居（死者）卻數次聯合附近居民，阻撓他蓋新房，導致他與80多歲的母親只能住在臨時搭建的鐵皮屋長達6年。

而從照片中可以看到，歐金中居住的房屋殘破不堪，不僅屋頂鐵皮一半被颱風吹走，整個房子也幾乎只有鋼筋支架，稱不上遮風避雨，相反地，鄰居的房屋卻十分氣派，有4層樓高。

對此，大陸網友一面倒向支持歐金中。網友表示，「看看兩個房子的對比，何止一個慘字」、「都是普通人的悲劇」。還有網友指出，「這個案件，感覺就是長期不處理，或者處理不當、處理不到位，導致相關當事人矛盾糾紛升級的。」

對此，秀嶼區政府新聞辦公室12日發布消息，針對網友反映的基層幹部不作為問題，秀嶼區紀委、監委已啟動調查程序，將依紀依法嚴肅處理。

大陸福建莆田市最近發生一起兇殺案，莆田秀嶼區平海鎮上林村有2名村民死亡、3名村民受傷，命案據了解與土地糾紛有關。（圖／取自新浪微博）
大陸福建莆田市最近發生一起兇殺案，莆田秀嶼區平海鎮上林村有2名村民死亡、3名村民受傷，命案據了解與土地糾紛有關。（圖／取自新浪微博）

圓規颱風

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