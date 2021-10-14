齊文化博物館 國寶「犧尊」製作華美

在春秋戰國的古代齊國曾孕育出了姜太公、齊桓公、管仲、晏嬰等大家。「泱泱齊風，悠遠綿長」。他們在璀璨的中華文明中獨樹一幟，影響深遠。山東淄博市的齊文化博物館，在去年12月剛被列為大陸國家一級博物館，就為博大精深的齊文化，提供了多樣和豐富的視角。

進入館中，首先看到是厚重大氣的序廳，以「泱泱齊風」為主題，代表「姜齊」與「田齊」的明君賢臣、飽學之士以群雕形式分列展廳兩側，挺立在海岱之間的環境氛圍中。

一開始，是基本陳列展廳，這是以齊國故都八百年的興衰變遷為背景，由雄渾厚重的歷史陳列與特色鮮明的專題陳列組成，分為先齊文明、西周之齊、春秋齊國、戰國之齊、秦漢齊風、稷下學宮、餘韻傳承等八部分。尤其以實物和投影結合的展示方式，重現了當年春秋戰國臨淄古城的繁華景象，有13個城門的齊國都城氣勢恢弘，也可看到齊文化的興衰演變過程。

而被稱為鎮館之寶，國寶「犧尊」，這件牛形戰國時期鑄件，1982年出土於稷下街道商王墓地。由頭顱，體、蓋分鑄而成。首頸結合，有一項圈合縫自然遮掩，蓋為一扁嘴長頸禽，禽頸反折，嘴緊貼背上，巧成半環形蓋鈕。兩翅平展，羽翎均以綠松石鋪填。通體以粗細相間的金、銀絲嵌飾的幾何雲紋。紋理間以綠松石和孔雀石鑲飾，令人感嘆古人手工藝技術水平的高超。

齊文化博物館的鎮館之寶「犧尊」，是齊國的獨有特產，製作華美，至今見於記載的僅有四件。記者賴錦宏／攝影

據館方透露，「犧尊」是齊國的獨有特產，製作華美，至今見於記載的僅有四件。其獨特的鑄造方式與鑲嵌工藝，不僅反映出齊國手工藝技術水平的高超，同時也反映齊國經濟的繁榮昌盛。

館方稱，在2000多年前的齊國，鎏金工藝已突發猛進，所以秦漢時候的金光閃閃的東西就不一定是純金了。不過因為鎏金技術的發展給更大建築物鍍金變得容易起來，鍍金面也更加牢固了。

在3萬多件藏品中，壯觀的還有漢代的兵馬俑，這些泥人展示了漢代貴族車馬出行的制度，每個泥人的造型和服飾各異，為研究漢代貴族生活提供栩栩如生樣本。

當今，齊文化對山東和中華兒女的影響依舊深遠，淄博也憑藉豐厚的資源成為享譽四方的歷史文化名城，吸引無數海內外遊客。