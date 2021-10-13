圓規颱風襲港「大水淹進人行道」 兩男趁機暢泳引網嚇傻

颱風圓規襲捲香港，天文台發出8號東北烈風或暴風訊號。香港受到圓規影響，多區出現積水。對此，網路上便有瘋傳一則短片，有2名男子在香港水浸的沙田城門河旁行人行隧道內游泳，而且表情暢快。短片引來網友熱烈討論，除了直指水質惡劣是「屎水」，會引起衛生問題之外，亦有人笑言想免費游水不需要去沙灘，原來去淹水的地方都可以。

從網上瘋傳的短片可見，涉事的2名男子在水浸的城門河旁隧道內游泳，他們都疑似穿上橙色的救生衣。除了在水中漂浮外，其中1人在片中曾以自由式游泳。2名男子游水時表情輕鬆，似乎十分享受。當時隧道水浸情況已不能通行，水深約有隧道內欄杆高度的一半。

短片很快引來網友熱烈討論，不少人都指該處衛生環境欠佳，「路上的積水都敢游」，又質疑2男游完水後會患病，「那條街那麼髒，游完那個水應該會得腸胃炎加上皮膚病」。不過亦有人笑言，2男身穿救生衣算是有安全意識，但有網友則認為都要加倍小心。

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文章授權轉載自《香港01》