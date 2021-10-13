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癌末男子161天瘦身15公斤 站上健美賽場

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
王偉健身前後外型差異巨大，被形容是「整容級減肥」。圖／取自《錢江晚報》
王偉健身前後外型差異巨大，被形容是「整容級減肥」。圖／取自《錢江晚報》

2021年杭州吳山第七屆健身錦標賽10月10日登場，在將近200位同台競逐的健美健身愛好者中，最受矚目的是41歲的杭州桐廬選手王偉。這是王偉首次參加正式的健美比賽，為了參賽，王偉在161天內瘦身15.6公斤。但王偉之所以受到關注，不單是其健美的身材，而是王偉已是癌症晚期。

據《錢江晚報》報導，若非特別介紹，身高180公分的王偉就是賽場上眾多型男之一。而在比賽前一天，王偉才到醫院做完化療，10日一早再從桐廬趕到賽場。

報導稱，王偉是2014年在單位的健康檢查時，確診濾泡淋巴瘤中晚期。他先是做了脾臟摘除手術，現在腹部的疤痕就是當時留下的。之後王偉又接受一年化療，並做了兩年維持治療。但2018年，王偉腫瘤復發，病情已進入晚期。

有在運動的人都清楚，光是要練出身材的線條都是非常辛苦的一件事。而備戰健美比賽、賽前的脫脂脫水，更是一般人難以忍受，而對王偉來說，難度又是幾倍級的增加。

王偉說，「最難的是訓練備戰和治療衝突，打了針，會噁心、嘔吐，血壓也會升高，這時就不能訓練了。訓練一停，計劃就會被打亂，訓練目標就達不到。」

王偉今年4月開始備戰，在161天內，他透過嚴格的飲食控制、單調的訓練瘦了超過15公斤。這當中他還得工作，每周到醫院接受治療。

不少人看過王偉健身前後的照片對比，形容他簡直就是「整容級的減肥」。對此，王偉也笑說，「知道了吧，每一個胖子都是潛力股！」

王偉10日參加了男子健體C組和混雙兩個項目比賽，他說，「身邊就是頂尖的健美選手，感覺很幸福，如願以償，名次完全不重要了。」

已經在接受癌症治療，為何還要如此辛苦訓練參加健美比賽？王偉說，「喜歡健美這麼多年，不參加一次比賽太遺憾了，這幾年一直生病，我就想，想再多不如馬上去做，不做機會就會越來越少。」

第一次做化療時，王偉頭髮全部掉光。他說，「人都會怕死，得了癌症最可怕的是喪失希望。我特別想告訴自己和病友，癌症病人照樣可以有目標，照樣可以精彩。」

王偉稱，癌症已經把他的心智磨練得更強大。「碰到事情總要解決，生活總要繼續。23歲，我在單位已經是科長了，覺得人生一片美好。突然生病了，還是要面對。」

他說，生活總是需要一些光明和火炬，「健美對我來說，就是！」除了圓夢登場參加健美比賽，王偉還已經取得大陸國家二級健美裁判的證書。

41歲的杭州男子王偉儘管已是癌症晚期，仍堅持健身並登上健美賽場。圖／取自《錢江晚報》
41歲的杭州男子王偉儘管已是癌症晚期，仍堅持健身並登上健美賽場。圖／取自《錢江晚報》

癌症治療 健身

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