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出生僅兩天早產兒捐腎 創大陸器捐年紀最小紀錄

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
該名供腎者，創下大陸年紀最小、體重最低的紀錄。（取自人民網）
該名供腎者，創下大陸年紀最小、體重最低的紀錄。（取自人民網）

僅出生兩天就不幸夭折的早產兒，也可以進行器官捐贈。據上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院13日通報，該院近日展開了一例極低體重早產兒捐獻後腎移植手術，供腎者出生僅兩天，體重1.07公斤，獲贈器官的尿毒症患者已順利出院。

中新網報導稱，在中國大陸，如此低年齡和低體重的供腎者此前未見。報導指，這名嬰兒歡歡（化名），是懷孕僅23周的早產兒，出生後第二天不幸離世，父母決定捐出有用器官，「讓寶寶的生命以另一種方式延續下去。」

經醫學團隊評估後，歡歡捐獻的雙側腎臟長徑分別為2.5公分和2.9公分，被移植到患有尿毒症的曉曉（化名）體內。

術後一個月，受贈者身體相關指標接近正常水準，院方指出，超音波檢查可看見，移植雙腎已經由原來冬棗大小，長到雞蛋大小。

腎移植團隊專家說，一般認為，新生兒捐獻腎臟是邊緣供腎，因為在經驗不足的情況下，這樣的手術極易失敗。但是換個角度來看，新生兒供腎其實是優質供腎，因為在胎兒期腎臟形成後，其腎單位的數量就已經等同於成年腎臟，腎移植後只要不出現併發症，移植腎會在幾個月內迅速適應宿主，達到成年腎臟完全一樣的功能。

器官捐贈 早產 手術

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