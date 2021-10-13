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韓正赴雲南考察 強調生態優先、綠色發展

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院副總理韓正12日在雲南昆明，出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會。新華社
大陸國務院副總理韓正12日在雲南昆明，出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會。新華社

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正於11到12日，赴雲南考察，據新華社報導，韓正在考察期間強調，堅持生態優先、綠色發展，指示雲南要爭當生態文明建設排頭兵。

韓正此行除赴雲南各地考察，也在12日，於省會昆明市出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會。韓正在峰會致詞表示，當前，我們正處在加強生物多樣性保護、推進全球環境治理的關鍵時期。

他強調，中國堅定不移走綠色、低碳、可持續發展之路。作為世界上最大的發展中國家，中國將全面推進人與自然和諧共生的現代化，採取更加務實有力的政策措施加強生態環境保護，積極承擔與發展水平和能力相適應的國際責任，為全球生物多樣性治理作出應有貢獻。

據新華社報導，在雲南考察期間，韓正前往滇池國際會展中心，參觀雲南生物多樣性保護實踐與成果展，並在寶豐濕地考察滇池濕地建設和生態保護治理工作，另於「數字雲南」展示中心，考察雲南數位建設。

韓正表示，雲南自然條件優越，生態地位重要，要持續實施生物多樣性保護重大工程，不斷提升生物多樣性保護能力和水平，努力保護好大陸重要的生物多樣性寶庫。

他說，雲南擁有豐富的綠色能源資源，要統籌好綠色能源開發和輸出，更好服務國家經濟建設和能源安全，要從供給側和需求側兩端發力，促進煤炭行業平穩健康發展，要科學劃定並嚴守耕地紅線，保障好糧食安全，要充分利用數位技術提升環境監測、預報預警、汙染治理水平，助力雲南持續改善環境質量，築牢西南生態安全屏障。

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