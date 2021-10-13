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醉男撞車昏迷 女醫護滿頭染髮劑衝出美容院救人

香港01 / 撰文：安祖娜
醉酒男子撞車後被拋出昏迷，2名正在剪髮及染髮的女醫護即衝出髮型屋救人，當時頭上塗滿染髮劑，好人好事曝光後即獲網友激讚。（新京網影片截圖）
醉酒男子撞車後被拋出昏迷，2名正在剪髮及染髮的女醫護即衝出髮型屋救人，當時頭上塗滿染髮劑，好人好事曝光後即獲網友激讚。（新京網影片截圖）

對於醫員人員來說，在環境許可及自身安全下，救助病患就是首要任務。中國大陸1名男子日前醉酒駕駛電動車時發生意外，從車上摔下當場重傷昏迷。此時2名正在附近髮型屋剪髮及染髮的女醫護得知事件，未理會頭塗滿染髮劑，即時衝出救人，好人好事曝光後即獲網友激讚。女醫護事後受訪表示救人要緊，當時沒有考慮到個人形象，笑稱事後才覺得形象全毀，「太糟糕了，我不太想讓別人知道，挺尷尬的」。

事發上周四（7日）晚上，南京1名男子飲酒後未有戴上頭盔便駕駛電動車接載女伴，卻因天雨路滑撞柱，男子摔倒於馬路當場昏迷。當時麻醉科護士王倩及麻醉科醫生徐妍正在附近1間髮型屋剪髮及染髮，2人得知車禍也非常關心。

由於徐妍的頭髮已塗上染髮劑，故王倩先趕往意外現場了解。她在途人協助下為男傷者檢查，因擔心他或有顱腦損傷，遂發短訊通知曾於神經外科實習的徐妍。徐妍收到消息，未有理會頭上的染髮劑，沒有多想便對髮型師說，「沒事，我現在出去看一眼病人，救人最重要」，隨即跑出馬路。

由於男傷者臉上有傷，而且還在出血，圍觀的途人也很緊張，徐妍用手機電筒照射男子的瞳孔，發現其瞳孔大小輕微不相同，不過脈搏跳動較強，而且面色紅潤，認為沒有生命危險。她觀察現場狀況後，即向眾人表示傷者只屬短暫昏迷，不需要CPR急救，惟需盡快送院。

救護車接報趕至，徐妍與救護員交代男傷者的情況，並留低自己的電話號碼予傷者家屬才離開，「在救護車到來後，受傷男子的眼睛已經能夠睜開了，逐漸有了意識」。王倩與徐妍的救人片段曝光後即引來網友激讚，傳媒更極速找到她做訪問。

徐妍憶述救人情況時表示，當下只顧救人，沒想太多便決定走出髮型屋，「衝出去的時候沒有想到自己的形象，當時想的是生命要緊，為什麼要考慮形象呢？」。她笑言事後看到片段才覺得形象全毀，「太糟糕了，我不太想讓別人知道，挺尷尬的」。

徐妍謙虛指，身為醫學生救人是應做的事，「感覺這些都是醫護人員應該做的，只要病人平安就好」。而她最關心的是男傷者的情況，「他在第二天打電話跟我說身體恢復得很好，還說要表示感謝，我立馬拒絕了他」。

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文章授權轉載自《香港01》

車禍 醫護人員

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