南深高鐵年內開工 未來南寧到深圳2.5小時

廣西壯族自治區交通運輸廳11日表示，新建南寧至深圳鐵路玉林至岑溪（桂粵省界）段項目初步設計日前獲批，計畫年內全線開工。項目建成後，南寧到廣州高鐵運行時間將縮短為兩個小時，到深圳為兩個半小時。

中新社報導，南深高鐵是繼南廣鐵路和貴廣高鐵之後兩廣之間的第三條高鐵通道，是廣西對接粵港澳大灣區的第一條時速350公里的高鐵，也是廣西自主投資建設的第一條時速350公里的高鐵。目前，南深高鐵廣西段（南玉鐵路）項目正加快推進建設，已進入連續樑整聯澆築階段，計劃于2023年開通運營。

廣西是粵港澳大灣區向內陸縱深發展的重要通道，但交通基礎設施建設仍有提升空間。近年來，廣西大力推進交通基礎設施建設，持續優化對接粵港澳交通網絡。目前，粵桂兩省區客運鐵路交通基本形成公交化、高密度運行狀態；廣西通往粵港澳大灣區主要機場航線達14條。

2021年，廣西26個重點交通互聯互通基礎設施項目建設成效顯著，柳州至廣州鐵路柳州至梧州段項目建設步伐加快，柳州至廣州鐵路已納入「中長期鐵路網規劃」，合浦至湛江高鐵、岑溪至羅定鐵路、南寧機場改擴建工程（二跑道）項目將於年內開工建設，這些項目建成後將成為中國西南地區與粵港澳大灣區貨物交流的主通道。

廣西交通運輸廳相關負責人介紹，十四五時期，廣西將優化綜合立體交通網絡，增強西南地區、東盟國家經廣西與粵港澳便捷溝通的通道能力，實現江海聯運、公路鐵路水路聯運協調發展，基本形成面向東盟、輻射一帶一路沿線國家、對接粵港澳大灣區、聯通中國西南、中南地區的綜合交通體系。