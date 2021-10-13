山東淄博周村 「活著的」古商城

在山東淄博，有一座充滿文化活力的商業古城，見證淄博煤業的興起，這裡既非州也非府，但商業卻勝過清末的省城濟南，更是東方海上絲路的起點之一。這裡有保存完整的明清建築，也有精彩的傳統民俗技藝。它是具有「中國活著的古商業建築博物館群」之稱的—淄博周村古商城，現在以文化旅遊的形式讓人感受時代變遷和魯商文化的發展。

仍保持明清建築原貌

周村位於山東省淄博市，至今仍保持著古樸的明清建築原貌和本色，有保存最完整、規模最大的千佛寺廟群、魁星閣廟群、三益堂印刷展館、民俗展覽館、瑞蚨祥、大染坊等古建或老字商號，被譽為「中國活著的古商業建築博物館群」。

儘管經歷了歲月的滄桑和時代的變遷，但今天的周村古商城並不是一座寂寞的古城。近年來，在做好歷史文化街區保護的同時，周村區在古商城引入「非遺」商家，打造文化體驗示範區，創新舉辦豐富多彩的非遺民俗活動，重現了昔日「大街」的繁華盛景。

大染坊網紅打卡地

周村因膠濟鐵路設站而興旺，清代就有票號130多家，古城內銀子市街的南端，和楊家大院毗鄰的大染坊如今已經是當地知名的網紅打卡地。染坊內現在還原了周村絲綢的織染過程深刻感受到當年織染的盛景。這裡也是電視劇「大染坊」的拍攝地，也是大染坊故事的發源地，迄今已有二百多年的歷史。整個大染坊的古建築群至今仍保留著前店後廠格局，有兩進院落娓娓訴說清末周村染布業的繁華盛景。

周村燒餅享譽海內外

「周村燒餅」享譽海內外，來到周村，就不能不嘗嘗原汁原味的「周村燒餅」。別看這周村燒餅巴掌大小，卻蘊含著1800多年的歷史，是淄博傳統小吃。在周村當地民俗中，小孩出生、滿月、過生日及女兒出嫁時都要用到周村燒餅。

在這裡，人們可以看到在不同時代環境下燒餅的製作工藝與製作全過程，充分感受到燒餅文化獨特的魅力。看制餅師傅一雙巧手，「揉、捏、貼、烤」動作一氣呵成，不到4分鐘，一張薄、香、酥、脆的「周村燒餅」就出爐了。

現在，在現場不僅可以親眼目睹了周村燒餅的製作過程，還可以讓遊客動手一試。在工作人員的指導下，體驗揉劑、延展、著麻、貼餅等工藝步驟。目前，周村燒餅博物館年銷售額達1000餘萬元人民幣，同步帶動了整個景區10多家燒餅生產、商店的發展。