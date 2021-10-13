中國設計無人重卡 天津港運行

有「中國重型汽車工業搖籃」美譽的中國重型汽車集團公司，近年來科技和業務水平都有大幅度突破，已生產出氫能車、全電動車、混合動力車和無人駕駛重型卡車，目前，無人重型卡車已經在天津港實際運營，由中國重汽和主線科技合作的無人重型卡車已能代表大陸重卡最先進的科技水平。

以汕德卡系列重卡來說，其汽車駕駛艙內偌大的空間、全氣墊舒適的駕駛椅以及讓人震撼的雙層床都讓人們眼前一亮，紛紛讚嘆「比房車還寬敞舒適」。汕德卡是中國重汽與德國曼公司聯合創造和註冊的高端卡車品牌。產品設計、試驗驗證、裝配工藝、生產管理、產品釋放流程等均與德國曼公司同步，性能指標達到國際先進水平，可完全實現進口車的替代，是大陸國產高端重型汽車的標桿，同時也標誌著中國重汽帶領中國重型汽車走進國際先進重型汽車的行列。

中國重汽曾在一九八三年和奧地利引進斯太爾系列；接著與義大利BLUTEC合作；再後來德國曼恩持有，中國領先的重型卡車製造商之一中國重汽25%+1的股份。德國TRATON集團首席執行官兼福斯集團管理委員會成員，安德里亞斯．任全祿說：「中國重汽發展潛力巨大，未來還將深入合作」。在與這些國家先進技術合作的同時，中國重汽已持有自行研發的高科技，例如和主線科技的無人駕駛重卡。

如今，依靠高端的品質、領先的技術，中國重汽已成為中國最大的重型汽車生產基地，不僅已是上市公司，也形成了以重卡為主導，同時涵蓋中卡、輕卡、特種車等全系列商用車的產業格局。企業主要組織開發研製、生產銷售各種載重汽車、特種汽車、客車和專用車及發動機、變速箱、車橋等總成和汽車零部件，擁有汕德卡、豪沃、豪瀚等全系列商用汽車品牌，是中國重卡行業驅動形式和功率覆蓋最全的重卡企業。

值得一說的是大陸建政70周年時，搭載東風十七型飛彈，走過天安門廣場的，就是中國重汽的重型卡車。

據介紹，中國重汽經過多年不懈努力，截至目前，已在全球設立了74個海外代表處和辦事機構，在90多個國家發展了260多家經銷商，近600個服務網點和配件網點，並於2020年商用車整車銷量首次突破50萬輛，其中重卡突破30萬輛，市場占有率大幅提升，出口市場克服疫情壓力，連續16年位居大陸出口首位。

中國重汽經理朱學豔表示，中國重汽厚積薄發，在智能化和新能源領域不斷實現重大突破。不僅是中國重型汽車工業的搖籃，未來更是智能製造先行者，新能源汽車的領跑者。