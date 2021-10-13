湖南婁底／清代名臣 曾國藩故居富厚堂

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
富厚堂門前半月塘，古色古香。圖／本報湖南婁底傳真
富厚堂門前半月塘，古色古香。圖／本報湖南婁底傳真

湖南省中部的婁底市，輩出的人才燦若星辰。而在古老傳說中，婁底，是浩渺宇宙中的驚鴻一瞥，相傳因天界28星宿中婁星、氐星交相輝映而得名。婁底市雙峰縣荷葉鎮富托村的富厚堂，是「晚清四大名臣」之一的曾國藩故居。

曾國藩在中國近代史上，可謂威震四方；他是湖南湘鄉人，率湘軍滅太平天國，以功封一等毅勇侯，被稱為是中國歷史上真正「睜眼看世界」並積極實踐的第一人。富厚堂又名「毅勇侯第」，始建於清同治四年，坐落在荷葉鎮鼇魚山下，總占地面積4萬多平方米，是中國大陸保存無幾的鄉間侯府。

清代名臣曾國藩故居富厚堂 圖／本報湖南婁底傳真
清代名臣曾國藩故居富厚堂 圖／本報湖南婁底傳真

整棟建築北京四合院結構，包括門前的半月塘、門樓、八本堂主樓和公記、樸記、方記三座藏書樓、荷花池，後山的鳥鶴樓、棋亭、存樸亭，還有咸豐七年曾國藩親手在家營建的思雲館等。富厚堂的精華部分是藏書樓，曾藏書達30多萬卷，是大陸保存完好、最大的私家藏書樓之一。

除了富厚堂，曾國藩故里旅遊區還包括白玉堂、黃金堂、大夫第（敦德堂、獎善堂）、萬宜堂、修善堂、有恆堂、華祝堂、文吉堂等曾氏十堂，曾氏祖墳等。坐落在荷葉鎮天坪村白楊坪的白玉堂，是曾國藩的出生地。石砌青瓦白牆，雙層飛簷，三字牆垛。房前是一塊寬闊的草坪，草坪前有一個半月形的池塘，門前的「芳邁群妍」牌匾，為曾國藩父親曾麟書所寫。

湘軍與曾國藩密不可分。龍山腳下，孫水河畔的楊市鎮，是湘軍故里，二十餘處具有明清時期南方建築特色的古院落，無聲地向人們講述著古鎮的過往。

湘軍中被載入《清史稿》人物列傳的婁底籍將領有30多位，三品以上的官員達158人。文能提筆安天下，武能上馬定乾坤，湘軍衣錦還鄉，大興土木。留存至今的古民居，既保留了湘中建築的白牆灰瓦，又加入了徽派宅院的翹角飛簷。每一棟，都有著動人的故事。

白玉堂，曾國藩的出生地。圖／本報湖南婁底傳真
白玉堂，曾國藩的出生地。圖／本報湖南婁底傳真
富厚堂整棟建築似北京四合院結構 圖／本報湖南婁底傳真
富厚堂整棟建築似北京四合院結構 圖／本報湖南婁底傳真
富厚堂，又名「毅勇侯第」。圖／本報湖南婁底傳真
富厚堂，又名「毅勇侯第」。圖／本報湖南婁底傳真
具明清時期南方建築特色的古院落 圖／本報湖南婁底傳真
具明清時期南方建築特色的古院落 圖／本報湖南婁底傳真
富厚堂，又名「毅勇侯第」。圖／本報湖南婁底傳真
富厚堂，又名「毅勇侯第」。圖／本報湖南婁底傳真
龍山腳下，二十餘處古民居群。圖／本報湖南婁底傳真
龍山腳下，二十餘處古民居群。圖／本報湖南婁底傳真

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