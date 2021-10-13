湖南婁底／如畫湄江景區 岩溶地貌姿態迥異

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
塞海湖上的三道岩門，依次矗立。圖／本報湖南婁底傳真
塞海湖上的三道岩門，依次矗立。圖／本報湖南婁底傳真

湄江，地處湘中腹地，風光奇特，巧妙天成，集山、水、洞、石之精華，凝奇、險、峻、秀之神韻。岩溶地貌，有著千姿百態的地表和地下景觀，獨具一格。

湄江風景區以湄江鎮為中心，總面積110平方公里，有400多個景觀景點，湄水蜿蜒崇山峻嶺之間，兩岸高峰聳立，怪石嶙峋。最壯觀神奇的一段，百丈高崖直插雲霄，如銅牆鐵壁，氣勢奪人，夾江形成約十公里的峭壁畫廊。

景區擁有一代帝陵、二湖秀水、三道岩門、四片綠洲、五座寺廟，六大飛瀑、七里峽谷、八面險景、百個奇洞等景觀。觀音崖位於景區入口處，峭壁海拔820米，相對高度300多米，懸崖之下的峽谷口，有一泓碧水，波平如鏡。峭壁之上，有觀音洞、藏君洞、羅漢洞蓮花湧泉、劍斷石等。

塞海湖上的三道岩門，一共有三層，層層疊疊，依次矗立。第一道岩門叫做「合心崖」，又稱「東天門」；從第一道岩門向內望去，可以看到第二道岩門，也就是「中天門」。第三道岩門，叫做「西天門」，距離前兩道岩門比較遠，也是黃羅灣十里峭壁的東大門。

天生橋又名神仙橋，由千百年來地下水的溶蝕做用和重力崩落作用而形成，是大陸在碳酸鹽鹽溶發育區中，發現的唯一一座雙曲三孔自生橋。仙人洞，又稱仙人府，傳說這裡是神仙居住的地方。入洞之後，有一條巨大的瀑布「長壽瀑布」，得名源於瀑布下面有一塊大石，看起來就像是一隻老龜。老龜代表長壽，所以稱之為長壽瀑布。

大江口是湄江景區的重要的景觀之一，大江口水庫是當地非常重要的水利工程。當地人給大江口起名為「湄峰湖」，這裡群山懷抱，遊客坐遊船遊湖，還可以聽到當地山民唱山歌，嘹亮的歌聲傳遍大江口。

天生橋，又名神仙橋。圖／本報湖南婁底傳真
天生橋，又名神仙橋。圖／本報湖南婁底傳真
大江口水庫，飛瀑直瀉聽驚雷。圖／本報湖南婁底傳真
大江口水庫，飛瀑直瀉聽驚雷。圖／本報湖南婁底傳真

地下水 壁畫 水庫

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