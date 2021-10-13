湖南婁底／紫鵲界梯田 雪峰山深處的絕美

婁底新化縣西部水車鎮和奉家鎮的紫鵲界梯田，已有2000年歷史，起源於先秦、盛於宋明，是山地漁獵文化與稻作文化融合的歷史遺存。梯田山有多高，田有多高，水就有多高。這裡沒有一口山塘、一座水庫，也無須人工引水灌溉，天然自流灌溉系統令人歎為觀止，大陸水利專家把這種自流灌溉系統稱為「世界水利灌溉工程之奇蹟」。

2018年4月，聯合國糧農組織總部，將四個中國大陸南方稻作梯田：湖南新化紫鵲界梯田、廣西龍勝龍脊梯田、福建尤溪聯合梯田、江西崇義客家梯田，正式列為「全球重要農業文化遺產」。

紫鵲界在雪峰山脈奉家山系的中部，海拔1236米；以紫鵲界梯田為中心，共有梯田56000多畝，其中集中連片的梯田在2萬畝以上，梯田遍布於海拔500米至1000餘米的十幾個山頭上，連綿起伏，輾轉盤旋。冬季的紫鵲界是最美的，雪花飄飄，白雪皚皚，銀裝素裹的梯田，猶如仙境般美麗。

長石梯田是紫鵲界最壯闊、層次最豐富、形態最美觀的梯田。近看阡陌縱橫，仰觀梯田整齊如登天雲梯，俯視水面閃亮，田梗蜿蜒曲折，如潑墨山水畫。

紫鵲界的背面，還有萬畝金銀花基地，48座瑤人寨遺址等人文景觀，苗瑤風俗世代相傳，稱得上是「民風淳古，物阜蕃昌」。