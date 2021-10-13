湖南婁底／溪石雕琢溪硯 湘間稀世寶
婁底雙峰縣杏子鋪鎮的溪口村，盛產一種遠古化石及特種石，是製作硯台的上等材料，因地得名，史稱溪石。溪石製作出來的硯台，稱為「溪硯」。
早在清嘉慶、道光年間，溪石就頗負盛名，製成硯台、雕像、屏風、擺件等。當年的溪口有「玉生堂」、「吉慶硯莊」等近百號硯台商鋪。咸豐、同治年間，曾國藩喜愛溪硯，出任直隸總督時，將溪硯做為貢品，敬獻皇上，同治帝把玩再三，龍心大悅，置於龍案使用，溪硯從此名聲大振，滿朝文武爭相求之。
溪石紋理變化無窮，或似天馬星空，或似珊瑚玉樹，或似古木年輪，加上五彩繽紛的色彩，往往讓創作者有了更多的創造空間。除了傳統的硯形硯式，硯台的設計還充分利用天然石皮，紋路，把石頭最美麗的地方展示出來。老匠人們一般要細細觀測，才能慢慢理清自己的設計思路。
製成後的溪硯，如嬰兒的皮膚般細膩；著水研磨，能將墨汁緊緊吸附在硯台的表面，研磨出來的墨汁黑亮均勻，若將硯盒蓋緊，墨汁可經久不乾。近年來，溪硯在大陸書畫界名氣越來越大，很多人為求一方好硯，專程慕名而來，尋於河灘上，求一塊好石，並參與設計，做成自己心中想要的那一方硯台。
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