受暴雨影響山西60座停產煤礦 現已基本恢復生產

山西省人民政府12日召開新聞發布會指出，自2日強降雨以來，山西太原、晉中、長治、晉城、臨汾、運城等6個市轄區內的部分生產煤礦受強降雨影響，自行採取了臨時的緊急停產撤人措施，截至目前，60座煤礦除了4座煤礦仍處於停產狀態外，其他煤礦都已恢復生產。

在仍停產的4座煤礦中，臨汾市3座合計產能每年360萬噸，因井下湧水較大停產，待井下隱患消除後，近日即可恢復生產；太原市1座，產能每年120萬噸，因山體滑坡阻斷運煤公路而停產，待運煤公路通暢後即可恢復生產，整體來看，此次暴雨雖導致部分煤礦臨時緊急停產，但停產時間很短，不會對山西煤炭保供造成明顯影響。

大陸官方大力保供煤炭。山西、陝西加大供應煤炭能力。山西51座煤礦第4季度產量預計增加2065萬噸，98座擬核增產能煤礦淨增產能將達每年5530萬噸，第4季增加產量預計達802.5萬噸，但隨著山西甚至臨近的陝西降下暴雨，增產煤炭的目標將更難達成。

此外，中新網報導，大陸多省在9月爆發限電危機後，9月29日，山西與河北、山東、江蘇等14個省（區、市）簽訂第4季煤炭中長期保供合約，保障能源供應。山西出現大範圍強降水災情後，山西省政府9日召開省屬煤電企業保供現場推進會，宣示加碼推進煤炭保供。