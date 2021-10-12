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山西遭遇最強秋汛！村民農作物搶收不及 家畜被水沖走

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
山西洪水淹沒了莊稼地，也沖走了當地村民們飼養的雞、鴨、羊，損失慘重。（圖／取自澎湃新聞）
山西洪水淹沒了莊稼地，也沖走了當地村民們飼養的雞、鴨、羊，損失慘重。（圖／取自澎湃新聞）

連日暴雨的山西經歷了最強秋汛，今年秋天的這場洪水淹沒了莊稼地，也沖走了當地村民們飼養的雞、鴨、羊，來不及收割的玉米和高粱泡在水裡，損失慘重。截至目前，暴雨共導致山西175.71萬人受災，因災死亡15人，失蹤3人，緊急撤離12.01萬人，農作物受災面積357.69畝，直接經濟損失人民幣50.29億元（約新台幣222.28億元）。

據央視報導，山西省政府12日舉辦發布會，指出2日至7日，山西多地遭遇時間久、範圍廣、強度大的降雨天氣，山西平均降水量119毫米，最大為山西臨汾大寧縣降水量達285.2毫米。

澎湃新聞報導，山西晉中介休市義安鎮洪相村是一個擁有1260戶、人口近4千人的村落。11日，隨著近日雨水漸停和水位下降，大部分村民已經從安置點回到家中，逐漸恢復正常生活，但這個村被大雨肆虐的痕跡仍十分明顯。

放眼向田地望去，村民們種植的玉米、大豆等農作物仍泡在水中，留守在村中年邁的村民們難以下水搶收。有村民無奈地表示，玉米收不了，小麥也種不下去，沒有辦法。種植計畫徹底被打亂。洪相村一名郭姓村幹部指出，全村受暴雨影響的土地約2500畝，談及村民的經濟損失，他說，按淨利潤算，一畝地農民大概要損失人民幣500元（約新台幣2210元）。此外還有村民飼養的牲畜在在災害中死亡。

而受到暴雨影響的不只是土地。村內居民的房屋也被破壞，一戶村民家的房頂上可見大量成片的水漬，屋內擺著大大小小的水盆接著從房頂漏下的雨水。上述郭姓村幹部表示，很多房屋目前房屋檢修工作正在緊張進行，18個人分成6組，去排查村民的房屋，登記上報受損情況。

有氣象專家分析，大陸「十一」國慶期間，山西省的降雨過程具有累計雨量大、持續時間長、極端性突出等特點，過程前期降水伴有雷電和強對流天氣、後期氣溫劇烈下降並持續走低。此次強降水引發的災害較大，主要為山洪和地質災害，河流出現險情，防汛壓力較大。

山西這次強降雨影響範圍廣泛，共導致山西11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災。

山西晉中介休市義安鎮洪相村一戶村民的房屋屋頂上可見大量成片的水漬，且擺著大大小小的水盆接著從房頂漏下的雨水。（圖／取自澎湃新聞）
山西晉中介休市義安鎮洪相村一戶村民的房屋屋頂上可見大量成片的水漬，且擺著大大小小的水盆接著從房頂漏下的雨水。（圖／取自澎湃新聞）

暴雨

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