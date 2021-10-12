山西遭遇最強秋汛！村民農作物搶收不及 家畜被水沖走

連日暴雨的山西經歷了最強秋汛，今年秋天的這場洪水淹沒了莊稼地，也沖走了當地村民們飼養的雞、鴨、羊，來不及收割的玉米和高粱泡在水裡，損失慘重。截至目前，暴雨共導致山西175.71萬人受災，因災死亡15人，失蹤3人，緊急撤離12.01萬人，農作物受災面積357.69畝，直接經濟損失人民幣50.29億元（約新台幣222.28億元）。

據央視報導，山西省政府12日舉辦發布會，指出2日至7日，山西多地遭遇時間久、範圍廣、強度大的降雨天氣，山西平均降水量119毫米，最大為山西臨汾大寧縣降水量達285.2毫米。

澎湃新聞報導，山西晉中介休市義安鎮洪相村是一個擁有1260戶、人口近4千人的村落。11日，隨著近日雨水漸停和水位下降，大部分村民已經從安置點回到家中，逐漸恢復正常生活，但這個村被大雨肆虐的痕跡仍十分明顯。

放眼向田地望去，村民們種植的玉米、大豆等農作物仍泡在水中，留守在村中年邁的村民們難以下水搶收。有村民無奈地表示，玉米收不了，小麥也種不下去，沒有辦法。種植計畫徹底被打亂。洪相村一名郭姓村幹部指出，全村受暴雨影響的土地約2500畝，談及村民的經濟損失，他說，按淨利潤算，一畝地農民大概要損失人民幣500元（約新台幣2210元）。此外還有村民飼養的牲畜在在災害中死亡。

而受到暴雨影響的不只是土地。村內居民的房屋也被破壞，一戶村民家的房頂上可見大量成片的水漬，屋內擺著大大小小的水盆接著從房頂漏下的雨水。上述郭姓村幹部表示，很多房屋目前房屋檢修工作正在緊張進行，18個人分成6組，去排查村民的房屋，登記上報受損情況。

有氣象專家分析，大陸「十一」國慶期間，山西省的降雨過程具有累計雨量大、持續時間長、極端性突出等特點，過程前期降水伴有雷電和強對流天氣、後期氣溫劇烈下降並持續走低。此次強降水引發的災害較大，主要為山洪和地質災害，河流出現險情，防汛壓力較大。