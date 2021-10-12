醫院疑招「假專家」做神經外科手術 開完刀病人嘔吐昏迷不治

內蒙古赤峰市林西縣52歲婁女士，前年因身體不適到林西縣醫院就診，卻在接受專家的手術後出現腦出血並陷入昏迷，之後被迫做開顱手術，14天後身亡。

家屬認為是手術失誤造成死亡，並發現院方介紹的「專家」並非來自北京，而是石家莊市第一醫院的主任醫師。司法鑑定結果顯示，林西縣醫院和涉事專家存在醫療過錯，與死亡結果具有相應的因果關係。

家屬起訴稱，林西縣醫院和呂某共同欺騙患者，造成親屬死亡，應當三倍返還醫療費並賠償各項經濟損失共237萬餘元，並要求將判決文書公開到裁判文書網。

家屬稱，2019年10月30日，婁女士突然感到頭暈，左手發麻，便獨自到林西縣醫院就診。初步診斷結果為腦梗死、右側頸內動脈系統、動脈硬化性、高血壓2級（高危）、高脂血症。11月2日，婁女士入院，院方安排她做血管支架手術，並稱可以推薦北京宣武醫院專家呂某前來主刀，家屬隨後同意其推薦。

家屬提供的一份北京法源司法鑑定中心出具的司法鑑定書，該鑑定書資料摘要一欄中，記載了11月6日的林西醫院查房記錄，其中寫有「患者右側頸動脈閉塞，可行血管成形術，預防腦梗塞發生。患者和家屬商議之後要求聘請專家手術治療」，並備註了手術風險以及手術並不能保證百分之百成功。

2019年11月7日，林西縣醫院的一份發給「北京宣武醫院醫務處」的邀請函顯示，因該院條件有限，於2019年11月8日特邀請貴院主任醫師呂某「來我院神經外科指導手術」，並蓋有該院醫務科的公章。林西縣醫院一份院外專家會診申請書記載，申請院外專家會診原因有對婁女士的病情進一步明確診斷，以及來院治療、手術，手術為「右側頸內動脈血管成形再通術」；申請專家呂某來自「北京宣武醫院」，其職稱是主任醫師。

家屬支付了6000元會診費，11月8日，專家呂某為婁女士做手術，「（婁女士）從手術室推出來時一直喊頭疼，還有嘔吐，沒過多久就昏迷了」。婁女士一直昏迷不醒，CT顯示有腦出血，翌日又做了開顱手術，但術後依然昏迷不醒。11月22日下午，醫生宣布婁女士死亡。

婁女士去世後，家屬認為是手術失誤造成的死亡，並質疑手術醫生的資質，其後更發現呂某的執業醫師執業證書顯示，他的工作地點是石家莊市第一醫院。據一段家屬與呂某於2019年12月9日的通話錄音顯示，呂某是被北京宣武醫院聘用「搞科研，做課題的」。呂某稱婁女士的手術並不是通過正規渠道，而是婁女士的主治醫師邀請他前去的，手術由他們二人共同完成。

北京宣武醫院向李女士證實，呂某並非該院醫生，做課題的也並不能做手術，該院也從未接到林西縣醫院的邀請函。家屬認為，石家莊的醫生冒充北京的專家前來手術，欺騙家屬，也影響了手術效果，遂決定起訴林西縣醫院和呂某。

今年8月17日，北京法源司法鑑定中心進行鑑定出具的鑑定結果顯示，林西縣醫院、呂某在對被鑑定人婁女士的診療過程中存在醫療過錯，醫療過錯與被鑑定人婁女士死亡結果具有相應的因果關係。家屬稱，今年9月29日，林西縣衛健委曾表示，此事已由林西縣衛生健康綜合行政執法局立案，並對該醫院及相關人員給予警告、罰款的行政處罰，對呂某給予吊銷醫師執業證書的行政處罰。

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文章授權轉載自《香港01》