拜謁中山陵 台胞：孫中山目標 兩岸需銘記

10月11日上午9時45分，南京中山陵舉行一場拜謁活動。參加辛亥革命110周年紀念活動的辛亥革命先輩後裔及台灣同胞代表等人，以簡短而莊嚴的儀式，緬懷、致敬民主革命先行者孫中山。

中新社報導，談及拜謁活動，台灣兩岸統合學會執行長鄭旗生表示，自己雖多次來過中山陵，但每次心情都是一樣激動。在他看來，孫中山作為聯結兩岸的重要人物，他的信仰、目標需兩岸同胞共同銘記。

參訪團中，不乏「90後」台灣青年的身影，清華大學台生藍皓就是其中一位，此次是他第一次到中山陵。

藍皓說，孫中山先生領導的辛亥革命影響深遠。辛亥革命後，還處於日本殖民統治下的台灣人民堅定對抗殖民者的信念，包括後來的羅福星、蔣渭水都受到孫中山民族革命思想的影響。

台生林秉儒也表示，第二次來中山陵，相較之前純粹觀光，此次心中更多了一些敬畏。辛亥革命和孫中山對兩岸歷史發展的重要性不言而喻。

在南京期間，參訪團成員還參訪了南京中國近代史遺址博物館，館內「孫中山與南京臨時政府史料展」展出辛亥革命及南京臨時政府時期的大量歷史照片和文物史料。