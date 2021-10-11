大陸嚴控網路綜藝 禁止劣跡藝人發聲出鏡
大陸進一步加強對網路綜藝節目的管理和控制，大陸國家廣播電視總局網站日前發布「廣播電視和網絡視聽十四五發展規劃」，將建立網路從業人員的管理機制，嚴禁追星炒星、天價片酬和劣跡藝人發聲出鏡。稍早，曾因逃稅被罰款八億人民幣的女演員范冰冰，被官媒法治日報點名批評後，已無法繼續在網路直播帶貨。
這份規劃提出，貫徹落實影視業綜合改革和文娛領域綜合治理的工作部署要求，從嚴從實、標本兼治，深入開展廣播電視和網路視聽行業綜合治理工作。堅持網上網下統一導向、統一標準、統一尺度，完善調控措施，加強主體監管和內容管理。
規劃稱，將探索建立網路視聽關鍵崗位從業人員管理機制和長期培養機制，加強對網路綜藝節目、網路秀場直播和電商直播、短影音等新業態管理。
完善聯合懲戒機制，深入整治泛娛樂化、低俗庸俗媚俗、追星炒星、天價片酬、違規廣告等群眾反映強烈的問題，嚴禁醜聞劣跡者發聲出鏡。
規劃還稱，要力挺「愛國愛港藝人」。建立完善網路電視應用信息管理、視聽網站信息登記備案管理、網路視聽節目審核備案管理等平台。
九月，大陸為了嚴懲藝人違法違規行為和擾亂「飯圈」秩序，曾發布了關於進一步加強文藝節目及其工作人員管理的通知。通知明確指出，必須堅決抵制違反法律法規、破壞社會公平正義底線的人。
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