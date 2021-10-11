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大陸山西暴雨 逾175萬人受災、1.7萬間房屋倒塌

德國之聲 / 德國之聲

中國山西省多地連日強降雨引發洪災，近日又發布寒流預警，增加救災困難。中國媒體指出，洪害已導致超過175萬人受災，12萬人緊急轉移安置，284萬畝農作物受損丶1.7萬餘間房屋倒塌。

新華社指出，山西多地遭遇連續強降雨，多個地區均創下10月上旬累計降雨量歷史紀錄，暴雨造成了山體滑坡丶道路中斷丶村莊進水丶房屋倒塌及人員傷亡。

山西大雨引發洪水在中國網絡引發廣泛關注，「山西為何遭遇罕見秋汛」登上百度熱搜，當地媒體指出，素有「十年九旱」之稱的山西之所以會遭遇這場暴雨是因為大氣環流形勢穩定，有利於山西出現長時間的降水，再加上以及水氣條件充沛，使累計雨量較大；另外，低層抬升條件長時間維持，也導致局部地區出現極端強降水，有專家稱，山西本次受災範圍比先前河南更大。

《中國新聞周刊》報導稱，在經過數天的暴雨肆虐後，山西省多地成災，多個地區又處於霜凍丶寒潮預警中，部分地區地面最低溫度將下降到0℃以下。

晉中市靈石縣梁家焉鄉一位村民10月9日告訴《中國新聞周刊》，當地村裡道路被沖毀後，村民無法外出，「現在最緊急的是疏通道路，能讓帳篷丶保暖衣物丶感冒藥丶雨衣雨鞋這些物資進來，太冷了，身體受不了」。

今年中國極端天氣不斷，7月底時河南省也曾連續出現暴雨天氣，造成包含省會鄭州在內的多處嚴重洪災，水庫超汛限水位，災情十分危急。根據河南省政府統計，當時洪災造成超過300人不幸喪生，共有150個縣（市丶區）丶1663個鄉鎮丶1453.16萬人受災。

然而，中央社指出，河南洪災在當時引發了全國甚至海外的關注。相較之下，山西的災情卻是在大雨稍歇幾天後才引發關注。

《極目新聞》引述網友觀點，認為山西水災會顯得信息滯後，可能與當地媒體對災情的報道不夠有關，信息沒傳播開來；另一位網友則稱，河南水災刷屏是因為鄭州暴雨，而山西水災波及的多是縣市與農村地區，關注度相對弱了些。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

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