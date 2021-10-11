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影／河北通勤巴士墜河2死12失蹤 10多人爬車頂求救

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸河北石家莊市平山縣一輛載有51人的通勤大巴士在滹沱河王母橋落水。（圖／取自央視新聞）
大陸河北石家莊市平山縣一輛載有51人的通勤大巴士在滹沱河王母橋落水。（圖／取自央視新聞）

11日上午7點左右，大陸河北石家莊市平山縣敬業集團一輛載有51人的通勤大巴士在滹沱河王母橋落水，截至目前已有39人搶救上岸，其中2人經過搶救無效死亡，還有12人失蹤，目前仍在全力搜救中。

南方都市報報導，11日，一名目擊者岳先生表示，他於8點55分到達現場，應急、消防、公安等部門已到達，當時車頂有十幾人等待救援，水位已經過了大巴士玻璃接近車頂。

岳先生指出，巴士應該是剛好掉進河道的坑裡，不然河面這麼寬，車可能就被水流沖走了，後來一前一後有兩台挖土機在旁邊把巴士堵住。「我十點鐘左右走的，當時大巴車頂只剩下幾個人還未獲救。」事發地附近先前還有工地在施工，當地最近一直在下雨。救援現場還有皮划艇、衝鋒舟等設備，他在現場看到醫院的救護車接走獲救人員。

據河北省應急管理微信公眾號消息指出，事故發生後，河北省委、省政府高度重視，河北省委書記王東峰、省長許勤第一時間作出批示，要求不惜代價搜救失聯人員，全力救治受傷人員，盡快查明事故原因，妥處善後事宜。河北省應急廳、省公安廳、省衛健委、省消防總隊以及石家莊市、平山縣有關負責人員在現場組織各類救援力量，全力開展搜救、事故調查、醫療救治等各項處置工作。

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