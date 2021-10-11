48歲離婚男稱與26歲美女直播主熱戀 瘋狂課金欠債被封下場慘

不少社交平台上都有樣貌甜美、身材姣好的美女直播主，吸引大批粉絲追看並自願課金，務求與主播隔空互動。河南省1名已離婚的48歲父親，在數個月前迷上1名26歲女主播，2人從未見面，但已後課金約30萬人民幣（約新台幣130萬元），又告訴女兒2人正在談戀愛。女兒屢勸父親停止迷戀但不果，直至父親負債累累而無法再買禮物時，竟遭女主播直接封鎖，更於10月4日跳河自殺身亡。女兒質疑父親是遭女主播拋棄，傷心過度才會自尋短見，事件引來網友熱議，狠批騙財女主播如同殺人兇手。

河南廣播電視台節目《大參考》日前採訪死者的女兒小林，她指父親是名高中老師，去年離婚，今年4月便迷上1名年輕貌美的女主播。起初父親每天都在平台上買禮物給對方，手頭拮据時就借錢繼續打賞，長期以來穩佔直播間的「榜一」，短短幾個月就花了30萬元人民幣買禮物給女主播。

小林續指，父親稱自己與女主播是戀人關係，小林後來也透過微信與女方聊天，當她質疑對方年輕貌美，為何要與其48歲的男人交往，女主播聲稱是喜歡男方夠老實，又指自己有房在手，不看重錢，因此結婚時不需要男家的彩禮，婚後男方也可以入住她家，甚至表明「非他（小林父親）不嫁」。

死者女兒小林表示，48歲的父親去年離婚，今年4月開始迷上1名26歲女主播，更經常課金打賞買禮物予女方，沒料負債後被對方封鎖，最終更投河自盡。（影片截圖）

即使2人已到談婚論嫁的階段，但小林父親由始至終都未曾見過女主播真身，「（主播說）要暑假來找他，但是一直沒來」。小林曾力勸父親認清女方是騙子，甚至曾「以死相諫」，但父親仍然背着她偷偷課金。

惟錢總有花光的1天，小林的父親在今年9月底逐漸「手頭緊」，至10月份更是拿不出一分一毫買禮物，未料女主播直接將他「拉黑（封鎖）」，「我爸當時還是很相信這個女生，跟我說好好工作，這個錢他還2、3年大概差不多了」。可惜在10月4日，父親卻被發現跳河自殺身亡。小林受訪時氣得表示，「他肯定是意識到自己被騙了，接受不了才這樣的」，而更可恨的是，涉事女主播至今仍經常在網上直播。

網友直指小林父親是活生生的例子，勸大家不要盲目迷戀女主播，又指林父自以為與女主播是戀人，但雙方從未見面，直至沒錢課就被封鎖，明顯只是金錢關係，直斥該名女直播以甜言蜜語向粉絲騙財，如今丟了人命，女主播等同殺人兇手，認為不該再讓她做直播，甚至要她把錢還回給死者家屬。

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文章授權轉載自《香港01》