台商祖孫三代 南京譜梨花源記

10月的南京高淳，田間地頭散發著秋意。在南京興地農科技有限公司，台商謝金龍祖孫三代品嘗著剛收穫的梨子，喝著自家炒的梨茶。1989年，謝金龍跟隨台商赴大陸興業設廠的熱潮踏上大陸的土地，一待就是32年。

中新社報導，謝金龍的兒子謝俊興說：「我家祖輩在台灣世代務農，種植梨樹的技術非常出名。我父親也對土地有很深的情結。」走在農莊內，橘樹、桃樹等沿途排隊。絲瓜、葡萄、獼猴桃棚架組成了幾條綠廊，穿插在一片梨園之間。

謝家父子把工廠的「品控」標準引入梨園。謝俊興說：「為了讓梨子更大更甜，梨樹開花時，每百朵花我們只會留下一兩朵。在結實的過程中，我們會再次疏果。把小的果子摘掉，留下的果子全部套袋。袋子可以保護梨子免受災害，長得又大又好吃。」在進入市場銷售的優質梨之外，其他的梨也會被做成梨膏等。

謝俊興感慨道：「大陸的面貌跟20年前完全不一樣，城鄉差距日益縮小。以前是農村人想去城市，現在是城裡人爭著來農村度假養老。」近年來大陸飛速發展的互聯網經濟，更是讓謝家甜梨走出鄉村，發往大陸的千家萬戶。

近年來，大陸推出「惠台31條」「農林22條措施」等，更讓謝家父子吃了「定心丸」。謝俊興說，南京台辦為台商詳細解讀相關政策，為企業提供一對一的輔導，減少父子倆的後顧之憂。

父子倆的情懷也感染到了在南京出生、長大的「台三代」謝人揆。不久前，南京暴發新冠肺炎疫情，謝人揆向家人提議，全家為抗疫一線工作人員送去一批冰糖梨，為艱苦的抗疫工作帶去一絲甜意。