台商祖孫三代 南京譜梨花源記

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

10月的南京高淳，田間地頭散發著秋意。在南京興地農科技有限公司，台商謝金龍祖孫三代品嘗著剛收穫的梨子，喝著自家炒的梨茶。1989年，謝金龍跟隨台商赴大陸興業設廠的熱潮踏上大陸的土地，一待就是32年。

中新社報導，謝金龍的兒子謝俊興說：「我家祖輩在台灣世代務農，種植梨樹的技術非常出名。我父親也對土地有很深的情結。」走在農莊內，橘樹、桃樹等沿途排隊。絲瓜、葡萄、獼猴桃棚架組成了幾條綠廊，穿插在一片梨園之間。

謝家父子把工廠的「品控」標準引入梨園。謝俊興說：「為了讓梨子更大更甜，梨樹開花時，每百朵花我們只會留下一兩朵。在結實的過程中，我們會再次疏果。把小的果子摘掉，留下的果子全部套袋。袋子可以保護梨子免受災害，長得又大又好吃。」在進入市場銷售的優質梨之外，其他的梨也會被做成梨膏等。

謝俊興感慨道：「大陸的面貌跟20年前完全不一樣，城鄉差距日益縮小。以前是農村人想去城市，現在是城裡人爭著來農村度假養老。」近年來大陸飛速發展的互聯網經濟，更是讓謝家甜梨走出鄉村，發往大陸的千家萬戶。

近年來，大陸推出「惠台31條」「農林22條措施」等，更讓謝家父子吃了「定心丸」。謝俊興說，南京台辦為台商詳細解讀相關政策，為企業提供一對一的輔導，減少父子倆的後顧之憂。

父子倆的情懷也感染到了在南京出生、長大的「台三代」謝人揆。不久前，南京暴發新冠肺炎疫情，謝人揆向家人提議，全家為抗疫一線工作人員送去一批冰糖梨，為艱苦的抗疫工作帶去一絲甜意。

台商 新冠肺炎

延伸閱讀

蔡提「互不隸屬」 國台辦：中國主權領土絕不允許分割

陸學者：蔡英文「四堅持」綁架在野黨 兩岸衝突升高

蔡英文提四堅持 學者：大陸或解讀兩國論 兩岸恐更壞

大陸網路安全周 官媒重提對滴滴、貨車幫安全審查

相關新聞

好寶Bee+好妮Honey 廣交會吉祥物 亮相

經過全球徵集後，第130屆廣交會吉祥物9日在廣州揭曉，以蜜蜂為原型的一對吉祥物「好寶Bee」和「好妮Honey」正式亮相...

兩岸微流行／反廣場舞神器熱銷

在公園遊憩時，冷不防周邊跳廣場舞的大媽們直接開啟高分貝音響，讓人直捂耳朵逃離。為了反擊廣場舞的高分貝大喇叭，近日一款名為...

浙江數位閱讀量 人均達9.7本

10月10日，在第七屆浙江書展上，浙江省首次發布「2020年浙江省數字閱讀報告」，截至2020年底，該省數字閱讀用戶達2...

迷你挖寶 考古盲盒抓住年輕人

剛過去的「十一」假期，河南博物院的考古盲盒銷售近千個，是最受歡迎的文創產品之一。

台商祖孫三代 南京譜梨花源記

10月的南京高淳，田間地頭散發著秋意。在南京興地農科技有限公司，台商謝金龍祖孫三代品嘗著剛收穫的梨子，喝著自家炒的梨茶。...

中國預告制定「碳標準」 擴大能耗限額覆蓋範圍

近日「能耗雙控」政策導致各省大鬧電荒、企業限產後，中國大陸擬制定更完善的「碳標準」，以控制排放。據中共中央、國務院10日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。