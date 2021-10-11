迷你挖寶 考古盲盒抓住年輕人

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
十一假期，河南博物院的考古盲盒銷售近千個，是最受歡迎的文創產品之一。（中新社）
十一假期，河南博物院的考古盲盒銷售近千個，是最受歡迎的文創產品之一。（中新社）

剛過去的「十一」假期，河南博物院的考古盲盒銷售近千個，是最受歡迎的文創產品之一。

中新社報導，將「迷你版」文物仿製品埋於泥土中並藏於盒子，玩家用附帶的洛陽鏟等「迷你工具」挖掘出泥土中的文物，這就是考古盲盒。因集互動性與代入感於一體，甫上市即引發無數關注。

據河南博物院披露，過去10個月，考古盲盒的銷量約36萬個，銷售額超過3000萬元人民幣。該院的一批考古盲盒甚至出口到加拿大。

不僅是河南博物院，考古盲盒的風潮已吹進多個文博機構，各地考古盲盒也是新意十足。例如新疆博物館的「時間盲盒」，除了能從「塔克拉瑪干的風沙」中篩出文物，其沙子還可以裝填進沙漏，將時間「封存」。

河南博物院文創辦品牌總監劉維表示，近幾年，隨著文化類視聽節目的頻頻「出圈」，往日曲高和寡的考古漸漸走近公眾視野，而開盲盒則是眼下備受年輕人喜愛的潮流玩法。

「考古+盲盒」，古老與新潮的碰撞成功地抓住了年輕人的眼球，也讓考古盲盒順理成章地成為網紅文創產品。

馬悅安是一名職場「95後」，也是考古盲盒的忠實粉絲，已經購買多個系列的十餘款考古盲盒。

「前些日子全民在線圍觀三星堆考古成果，其實就像開盲盒一樣。開盲盒與真實的考古有些許相似，永遠都無法預料到挖出的下一個寶貝是什麼。」馬悅安說，除了滿足探祕欲望，開盲盒耐心挖土的過程很解壓。

河南省社會科學院文學研究所副所長楊波認為，考古盲盒受歡迎，背後是中國傳統文化的魅力為其加分。

考古 文創 文物

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