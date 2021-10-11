浙江數位閱讀量 人均達9.7本

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

10月10日，在第七屆浙江書展上，浙江省首次發布「2020年浙江省數字閱讀報告」，截至2020年底，該省數字閱讀用戶達2658萬人，呈緩慢上升趨勢。

中新社報導，數字（數位）閱讀已成為重要的讀書形式。2020年，浙江省數位閱讀市場營收規模達37.17億元（人民幣，下同），約占中國大陸市場的10.6%。

在閱讀偏好上，報告指出，浙江數位閱讀用戶偏好在晚上進行閱讀，主要集中在17時到22時的時段。在閱讀形式方面，電子閱讀占據首位，平均單次閱讀長達90.8分鐘，重度用戶占比較多。

浙江數位閱讀用戶人均電子書閱讀量達到9.7本，人均有聲書閱讀量為6.1本，幾乎每天都閱讀電子書的用戶占比達73.7%，反映出讀者閱讀黏性較高。

此外，在數位閱讀用戶中，96%以上使用手機進行閱讀，其次是電腦網頁端閱讀，占34.6%。

數據顯示，浙江數位閱讀用戶付費率為87.6%，付費偏好的內容類型中，網絡文學以55.9%的占比位列第一。有34%的用戶願意為單本電子書付費20元以上，推動用戶付費的主要原因有內容豐富、質量高和題材類型符合用戶喜好。在付費形式方面，按小說章節付費是用戶的主流習慣。

調查還顯示，浙江數位閱讀用戶整體滿意度達95.3%，有近80%的用戶認為電子書情節有新意、故事完整性強，非常令人滿意。56.5%用戶則認為，數位閱讀作品整體質量仍有提升空間。

電子書 人民幣

延伸閱讀

浙江男學生戴二戰時期日本軍帽 好奇下場慘寫「檢討書」

黃金周消費潮 西湖景區一房難求

緩解供電吃緊 哈薩克煤運抵浙江

限電救急 浙江首次進口哈薩克煤

相關新聞

好寶Bee+好妮Honey 廣交會吉祥物 亮相

經過全球徵集後，第130屆廣交會吉祥物9日在廣州揭曉，以蜜蜂為原型的一對吉祥物「好寶Bee」和「好妮Honey」正式亮相...

兩岸微流行／反廣場舞神器熱銷

在公園遊憩時，冷不防周邊跳廣場舞的大媽們直接開啟高分貝音響，讓人直捂耳朵逃離。為了反擊廣場舞的高分貝大喇叭，近日一款名為...

浙江數位閱讀量 人均達9.7本

10月10日，在第七屆浙江書展上，浙江省首次發布「2020年浙江省數字閱讀報告」，截至2020年底，該省數字閱讀用戶達2...

迷你挖寶 考古盲盒抓住年輕人

剛過去的「十一」假期，河南博物院的考古盲盒銷售近千個，是最受歡迎的文創產品之一。

台商祖孫三代 南京譜梨花源記

10月的南京高淳，田間地頭散發著秋意。在南京興地農科技有限公司，台商謝金龍祖孫三代品嘗著剛收穫的梨子，喝著自家炒的梨茶。...

中國預告制定「碳標準」 擴大能耗限額覆蓋範圍

近日「能耗雙控」政策導致各省大鬧電荒、企業限產後，中國大陸擬制定更完善的「碳標準」，以控制排放。據中共中央、國務院10日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。