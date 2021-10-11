浙江數位閱讀量 人均達9.7本

10月10日，在第七屆浙江書展上，浙江省首次發布「2020年浙江省數字閱讀報告」，截至2020年底，該省數字閱讀用戶達2658萬人，呈緩慢上升趨勢。

中新社報導，數字（數位）閱讀已成為重要的讀書形式。2020年，浙江省數位閱讀市場營收規模達37.17億元（人民幣，下同），約占中國大陸市場的10.6%。

在閱讀偏好上，報告指出，浙江數位閱讀用戶偏好在晚上進行閱讀，主要集中在17時到22時的時段。在閱讀形式方面，電子閱讀占據首位，平均單次閱讀長達90.8分鐘，重度用戶占比較多。

浙江數位閱讀用戶人均電子書閱讀量達到9.7本，人均有聲書閱讀量為6.1本，幾乎每天都閱讀電子書的用戶占比達73.7%，反映出讀者閱讀黏性較高。

此外，在數位閱讀用戶中，96%以上使用手機進行閱讀，其次是電腦網頁端閱讀，占34.6%。

數據顯示，浙江數位閱讀用戶付費率為87.6%，付費偏好的內容類型中，網絡文學以55.9%的占比位列第一。有34%的用戶願意為單本電子書付費20元以上，推動用戶付費的主要原因有內容豐富、質量高和題材類型符合用戶喜好。在付費形式方面，按小說章節付費是用戶的主流習慣。

調查還顯示，浙江數位閱讀用戶整體滿意度達95.3%，有近80%的用戶認為電子書情節有新意、故事完整性強，非常令人滿意。56.5%用戶則認為，數位閱讀作品整體質量仍有提升空間。