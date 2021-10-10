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北京食安大盤點 呷哺呷哺列問題榜前三

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
呷哺呷哺以性價比著稱是大陸餐飲界「平價火鍋之王」。（圖／呷哺呷哺官網）
呷哺呷哺以性價比著稱是大陸餐飲界「平價火鍋之王」。（圖／呷哺呷哺官網）

北京市近日對餐廳啟動食品安全大篩查，並一口氣公布過百間連鎖品牌的違規名單，其中據北京市消費者協會10日公布的資訊，台資連鎖火鍋店呷哺呷哺，以14家門市出現食安問題，和楊國福麻辣燙並列，為問題榜的二、三名，第一名則是大陸平價連鎖漢堡店華萊士。

北京消協10日表示，近期，北京期，市、區市場監管局在全市範圍內對連鎖餐廳、「網紅」餐廳、美食城等餐飲企業開展了食品安全大檢查，發現部分連鎖餐飲企業存在食品安全問題。

除了上述三者外，前十名還有許多大陸知名品牌，包括張亮麻辣燙、蜜雪冰城、味多美、老家肉餅、奈雪的茶等。

值得注意的是，呷哺呷哺是由台商賀光啟於1998年創立，將當時台灣風迷的連鎖小火鍋，引入大陸市場，他近年退出第一線後，面對公司近年營運下滑，2020年營收年減9.5，利潤總額年減達96%，於5月公告，重出江湖接任行政總裁。

呷哺呷哺8月時曾承認，過去部分門市存在嚴重選址錯誤，要重新走回大眾消費路線，隨後也於10月8日，曬出大陸十一期間成績單，表示旗下1100多家餐廳共接待230萬人次，營收較上月大漲70%，業績良好並穩步擴張。

北京 食品安全 火鍋

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