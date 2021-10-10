大陸山西突然暴雨 60座煤礦停產恐推高煤價

大陸山西在「十一」期間遭遇特大暴雨，近5.5萬人被緊急轉移，並已造成至少7人死亡，其中4人為交警，另有多人失蹤、多處房屋倒塌及停水停電。有專家表示，此次受災範圍大於河南暴雨，且由於發生在10月遇上寒流，會格外加重救災工作的難度。此外，山西是煤礦大省，據山西政府消息，暴雨導致停產煤礦60座。鑒於近期大陸多個省市限電，被指與煤炭供應有關，此次暴雨會否推高煤價，進一步影響供電穩定？

據香港01報導，山西省蒲縣荊坡村一帶5日晚11時許發生土石流，造成5人被埋壓。經連夜搶險救援，被困人員全部救出，其中4人遇難，1人受傷。據了解，遇難者主要為交警值班人員。

山西省呂梁市委宣傳部6日指，連日大面積強降雨在當地引發不同程度地質災害。經初步統計，截至6日8時，呂梁市因災死亡1人，倒塌房屋153間，沖毀道路33處，轉移人員1301人。

另據陸媒《中國慈善家》從救援人員處獲悉，臨汾市安澤縣一處窯洞塌方，至少1人不幸遇難。

8日，海拔較高的山西受災地區氣溫已接近零界點，當地天氣預報顯示，近期將繼續降溫。深入災區收集及評估資訊的卓明災害信息服務中心負責人郝南分析，今年的水災很罕見，這樣大規模、全流域的災情已發生了3次，這種山西水災發生在10月又遇上寒流，格外加重救災難度，這是和前段時間河南水災不一樣的地方。

郝南表示，此次山西水災的受災人口密度沒有河南水災高，積水也沒有河南深，但受災範圍更大。他認為，後續救援及恢復問題會較為嚴重。

據山西省政府發布的消息，暴雨導致60座煤礦、372座非煤礦山及14間危化企業停產，1035個在建工程停工，166個景區關閉。

報導指，大陸「十一」前，煤價已受煤炭緊缺影響上揚。如今，暴雨導致部分煤礦停產、在建工程停工、景區關閉，進一步影響股市表現。10月8日，A股煤炭板塊整體下跌4.24%，板塊內37隻概念股中有26隻收盤下跌，其中，冀中能源跌停，蘭花科創和平煤股份的跌幅均超過9%。

不過，截至10月9日，未有上市公司主動披露是否受暴雨影響。美錦能源、冀中能源、山西焦煤等上市公司回覆新京報查詢時，否認相關業務受影響。

大陸官方此時也大力保供煤炭。10月7日，傳出內蒙古能源局名為《內蒙古自治區能源局關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》的文件，內容要求該省列入官方具備核增潛力名單的72處煤礦，臨時按擬核增後的產能組織生產。對此，有機構預計實際可釋放產能規模約4500萬噸左右。《證券日報》稱，經核實該文件屬實。

此外，山西、陝西也加大保供。山西51座煤礦四季度產量預計增加2065萬噸。98座擬核增產能煤礦淨增產能將達每年5530萬噸，四季度增加產量預計達802.5萬噸。陝西榆林相關部門也發出通知，明確了榆林有2662萬噸的煤炭中長期保供任務。