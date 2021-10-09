獅子山來勢洶洶襲擊香港！巴士湧入暴雨黃泥水 一度達擋風玻璃

熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多區受連場暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告。網上流傳短片，一架新巴9號巴士，駛至歌連臣角時，路面積滿黃泥水，車廂不敵傾盤大雨，雨水涉入車內，有乘客向司機指，「千萬別停！一停下就麻煩了」。

新巴向《香港01》回覆稱因天雨關係，石澳道一帶路面出現嚴重水浸，影響巴士行駛。為安全起見，當天文台於上午11時45分左右，發出黑色暴雨警告訊號後，9號線已停駛。

本港今日狂風暴雨，網上流傳一條約30秒的短片，片中新巴9號巴士，日間駛經歌連臣角時，車廂內不時湧入黃泥水，巴士前進時翻起路面積水，可及至擋風玻璃。有乘客形容是「水浸巴士」，向司機指「千萬別停！一停下就麻煩了」，「慢慢開，不急」，但又擔心會出現拋錨。

新巴表示，因天雨關係，石澳道一帶路面出現嚴重水浸，影響巴士行駛。為安全起見，當天文台於上午11時45分左右發出黑色暴雨警告訊號後，9號線已停駛。新巴指出，會密切監察相關路段的情況，並待路面環境回復正常後恢復9號線的服務。

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文章授權轉載自《香港01》