近40年最大洪峰來襲 山西汾河新絳段潰堤

據新華社與央視新聞報導，受連續降雨影響，位於汾河下游的山西省運城市新絳縣出現近40年來最大洪峰。由於水位上升，壓力過大，堤壩下方雨水管道崩裂，造成汾河堤壩於7日17時左右潰堤，潰堤長度近20公尺，導致部分農田和民宅慘遭洪水淹沒。

在傳出汛情後，當地政府迅速調集10餘部大型機具和300多人前往現場封堵決口。南方都市報指出，直至8日上午，搶救工作仍在進行中。

報導稱，運城市位處汾河最下游，新絳縣則是汾河洪峰進入運城市的第一站。儘管6日12時，新絳縣就啟動防汛二級應急響應，以沙袋、堆土等形式構築子堤，緊急加固加高汾河堤壩達13.7公里，並轉移撤離群眾1萬7,631人。

但根據預測，6日晚間通過新絳縣的洪峰流量就已超過每秒1,100立方公尺，導致7日傍晚傳出潰堤消息。受到連日大雨影響，山西已有多地近日先後傳出災情。