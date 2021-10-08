山西連日大雨 逾千年歷史的平遙古城內牆坍塌 

本月初以來 ，山西多地出現明顯降雨，其中臨汾北部、晉中西南部等地，2日20時到6日20時累計雨量更突破200毫米，太原、臨汾、長治、呂梁等地雨量都創下10月上旬累降雨的歷史紀錄。央視新聞報導，受強降雨影響，山西平遙古城一處內牆還因此發生局部坍塌。

山西省重大地質災害應急指揮部辦公室6日發布通知，受本輪強降雨影響，5日，晉中市、呂梁市、臨汾市先後發生多起崩塌、滑坡等地質災害，造成人員傷亡，決定啟動省級地質災害Ⅲ級應急響應。

山西晉中市祁縣6日還傳出，南同蒲鐵路祁縣段一處鐵軌路基被洪水掏空，數公尺鐵軌因此懸空，一列貨運火車緊急停靠，險象環生。受此影響，當地多列次列車已被迫停運。

央視新聞報導，5日上午6點30分左右，受強降雨影響，平遙古城牆的局部也發生坍塌，坍塌長度約25公尺，目前尚未傳出人員傷亡消息。事故發生後，當地政府和文物保護專家已於第一時間趕赴現場處理。

報導稱，坍塌現場已及時清理脫落的夯土、磚塊，在城牆坍塌段設置隔離圍籬和警示標誌，並對坍塌的牆體進行遮蓋和緊急處置，以防止再度坍塌，確保古城居民和遊客安全。

央視新聞指出，平遙城牆作為大型露天土質文物建築，連續強降雨是牆體安全的最大威脅。平遙縣目前已加大古城牆24小時全天候巡查檢查頻次，全力確保古城牆本體安全。