快訊

黃健庭出任秘書長 國民黨能打開與郭台銘的破冰之門？

20元麵線找到了！新北這家有大腸 在地26年沒漲過價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男童玩耍突衝出馬路遭收割機撞倒 神之一滾逃過死劫

香港01 / 撰文： 朱利安
旁邊的父母目睹事件，馬上上前抱起男童。（微博影片截圖）
旁邊的父母目睹事件，馬上上前抱起男童。（微博影片截圖）

小朋友精力充沛、活潑好動，帶他們外出時應尤其小心，最近中國大陸網上便流出1段令人觸目驚心的交通意外影片，看到2名小朋友原本在路邊玩耍，其中1名男童突然衝出馬路，被開過去的收割機撞倒，幸好男童最終跌倒翻滾，沒有被車輪或車身輾過，終避過一劫。

據中國大陸報導，事發於10月4日，安徽省亳州市2名男童在路邊玩耍，而旁邊的大人則在住宅門前晾曬穀物。其間，1名男童突然跑出馬路，剛好1輛收割機經過，男童被撞倒在地，所幸收割機快速駛過，沒有壓到男童，車頭的尖頭裝置也沒有直撞對方，目睹全過程的父母事後嚇得抱起男童大哭。

事發片段曝光後，大批網友都替事主捏一把冷汗，又批評父母太不小心，以及收割機的車速太快，「估計一輩子的運氣都用完了，熊孩子長點心吧！」、「孩子亂跑，收割機開得太快」、「要是小孩高一點會不會被掛叉上」、「對面家長是死人？孩子看不見，對面倆大人也看不見？」、「我好怕直接把腦袋切下來…嚇死我了！！！」。

延伸閱讀：

兩車隧道碰撞刮擦　女司機站車尾箱遭後車猛撞　女兒目睹事發一刻

男司機遇車禍半身被困　孕妻來電即叫消防員別出聲　網民：真男人

文章授權轉載自《香港01》

車禍

延伸閱讀

他拿過世四年父親的身分證字號 竟可預約五倍券！

搶花數位五倍券先懂「數位標章」是啥 怎麼領、怎麼用一次看

12星座十月運勢排行／巨蟹放棄努力吧 第一名將迎來「最強之月」

海外打拚年薪百萬他嘆買不起房 網見房價批：好高鶩遠

相關新聞

山西連日大雨 逾千年歷史平遙古城內牆坍塌 

本月初以來，山西多地出現明顯降雨，其中臨汾北部、晉中西南部等地，2日20時到6日20時累計雨量更突破200毫米，太原、...

男童玩耍突衝出馬路遭收割機撞倒 神之一滾逃過死劫

小朋友精力充沛、活潑好動，帶他們外出時應尤其小心，最近中國大陸網上便流出1段令人觸目驚心的交通意外影片，看到2名小朋友原本在路邊玩耍，其中1名男童突然衝出馬路，被開過去的收割機撞倒，幸好男童最終跌倒翻滾，沒有被車軚或車身輾過，終避過一劫。

黃金周消費潮 西湖景區一房難求

十一黃金周，大陸多地經濟持續升溫。在浙江，無論是人頭攢動的西湖景區、湖濱商圈，還是一房難求、一座難求的酒店、餐館，都在在...

長三角鐵路黃金周 日均255萬人次

10月7日是十一黃金周最後一天，長三角鐵路迎來返程客流高峰。中國鐵路上海局集團有限公司預估，長三角鐵路當天發送旅客約24...

100對新人西湖浪漫婚禮

第23屆中國西湖情玫瑰婚典7日在浙江杭州浪漫上演，來自大陸各地56個民族的100對新人受邀在西湖景區牽手漫步，喜結連理。

環球影城帶動 北京遊超越上海

旅遊大數據顯示，受到新開幕的環球影城帶動，首都北京市在今年「十一」長假躍為中國最熱門的旅遊目的地；主題樂園也成為這個「黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。