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男童玩耍突衝出馬路遭收割機撞倒 神之一滾逃過死劫
小朋友精力充沛、活潑好動，帶他們外出時應尤其小心，最近中國大陸網上便流出1段令人觸目驚心的交通意外影片，看到2名小朋友原本在路邊玩耍，其中1名男童突然衝出馬路，被開過去的收割機撞倒，幸好男童最終跌倒翻滾，沒有被車輪或車身輾過，終避過一劫。
據中國大陸報導，事發於10月4日，安徽省亳州市2名男童在路邊玩耍，而旁邊的大人則在住宅門前晾曬穀物。其間，1名男童突然跑出馬路，剛好1輛收割機經過，男童被撞倒在地，所幸收割機快速駛過，沒有壓到男童，車頭的尖頭裝置也沒有直撞對方，目睹全過程的父母事後嚇得抱起男童大哭。
事發片段曝光後，大批網友都替事主捏一把冷汗，又批評父母太不小心，以及收割機的車速太快，「估計一輩子的運氣都用完了，熊孩子長點心吧！」、「孩子亂跑，收割機開得太快」、「要是小孩高一點會不會被掛叉上」、「對面家長是死人？孩子看不見，對面倆大人也看不見？」、「我好怕直接把腦袋切下來…嚇死我了！！！」。
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文章授權轉載自《香港01》
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