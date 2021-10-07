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受強降雨侵襲 山西多地出現淹水、洪患

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
山西遭遇強降雨侵襲。圖／陸媒央視
山西遭遇強降雨侵襲。圖／陸媒央視

大陸十一假期期間，山西遭遇到強降雨侵襲，多地出現淹水、地質災害、洪水等災情。其中，山西晉中一大橋橋台被沖垮，800多名人員趕赴現場救援，多趟列車停運；山西運城市遇上近40年來最大的洪峰；山西清徐縣已有撤離8個村的1萬5000多人。救援仍在繼續當中。

據陸媒央視新聞報導，從10月3日以來，山西降雨顯著增強。2日20時至6日20時，忻州南部、呂梁、太原、陽泉、晉中、臨汾、長治累計雨量突破100毫米；其中臨汾北部、晉中西南部等地突破200毫米；山西省會太原也達到203毫米，雨量極大。

當中，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下了10月上旬累計降雨量紀錄。山西省已啟動地質災害三級應急回應。

6日山西晉中，南同蒲線祁縣至東觀之間的昌源河大橋橋台被沖垮，枕木懸空，影響行車。中國鐵路太原局巡檢人員發現險情後，隨即攔停列車，800多名救援人員攜帶機具趕赴現場搶險。受昌源河大橋橋台沖垮影響，多趟列車停運或晚點。

山西省運城市水務局指出，受連日來降雨影響，汾河幹流漲水明顯，到7日上午7時左右，近40年來的最大洪峰進入運城市境內。汾河新絳段流量達到每秒1044立方公尺，當地已加固加高汾河堤壩13.7公里，緊急撤離群眾1萬7631人。

直至大陸「十一」假期最後一日，山西降雨才停歇。不過，8日山西多雲轉陰天，大部分地區有小雨或陣雨。9日預計雨水會增強，並有大風降溫來襲。

雨量

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