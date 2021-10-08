長三角鐵路黃金周 日均255萬人次

10月7日是十一黃金周最後一天，長三角鐵路迎來返程客流高峰。中國鐵路上海局集團有限公司預估，長三角鐵路當天發送旅客約242萬人次。假期前6天，長三角鐵路日均發送255萬人次，紅色旅遊成旅遊新熱點。

中新社報導，長三角地區人口稠密，風景名勝眾多、風光秀美，紅色文化旅遊資源豐富。

隨著中國國內疫情防控形勢持續向好，旅客出行意願增強。今年十一黃金周期間，長三角鐵路客流持續高位運行。

10月1日至6日，長三角鐵路共發送旅客1530萬人次，日均發送255萬人次。其中10月1日發送332.48萬人次，創下今年五一假期後單日客發量新高。

今年十一假期，長三角鐵路旅遊流與探親流交織叠加，沿線短途鄉村生態旅遊、紅色旅遊成為新熱點、新時尚。

飛豬平台發佈的數據顯示，「00後」國慶假期紅色旅遊訂單量同比增長超過80%。南湖紅船所在地的嘉興南站，紅色旅遊客流量明顯上升。

在疫情防控常態化背景下，「不遠遊」成為很多江蘇家庭的選擇。不少人乘坐鹽通高鐵到鹽城黃海濕地感受世界自然遺產之美，鄉村生態遊也受到青睞。

「十一」假期即將結束，返程高峰來臨，長三角鐵路多地的客流量明顯增加。10月7日，鐵路部門加大熱門方向運能供給，計畫增開270趟旅客列車，組織305趟動車組列車重聯運行。確保長三角與全國主要城市，以及長三角區域內城市間的返程客流出行需要。