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黃金周消費潮 西湖景區一房難求

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

十一黃金周，大陸多地經濟持續升溫。在浙江，無論是人頭攢動的西湖景區、湖濱商圈，還是一房難求、一座難求的酒店、餐館，都在在顯示著浙江消費市場的熱度。

中新社報導，浙江省商務廳最新數據顯示，大陸國慶假期前四天，浙江全省監測的28條步行街營業額累計同比增長1.4%；102家商場（綜合體）累計營業額同比增長7.7%，客流量同比增長3.5%。　

走在杭州延安路上，有著紅磚外牆的杭州酒家一直人氣較高。杭州酒家相關負責人表示，假期前五天，客流量較平時顯著增加。今年十一預計會達到一個營收的高峰，相比往年有不錯的收益。　

擁有百餘年歷史、50餘家門店的杭州知味觀，也極大感受到了十一的消費活力。相關負責人表示，杭幫菜肴、滷味熟食、點心小吃等特色產品熱銷，消費者排隊購買成為常態。　　　

這幾天，杭州西湖周邊人山人海，住宿房間緊俏。距離西湖百步之遙，杭州暄和·仁和飯店一房難求，10月2日-5日酒店均滿房，創下新的紀錄。　

且不少酒店打破原先的「住宿即僅僅住宿」的概念，推出不少創新產品吸引遊客。遊客入住時不僅可以感受到濃濃的杭州元素，一日三餐享受到「杭州味道」，還可乘坐搖櫓船悠哉領略西湖風光，聽船夫講述杭州故事……這是杭州暄和·仁和飯店專門針對親子遊遊客創新推出的產品。　

浙江消費市場還湧現了其他的特徵，包括有汽車消費實現較好增長，夜間消費成績亮眼，電影市場票房高漲等。

當中的夜間消費在全天消費中的比重明顯提升。以寧波為例，該市重點監測的10家商場夜間營業額佔全天營業額的47.5%，比去年提升2.3個百分點。

疫情防控的形勢下，不少遊客以本省遊、本地遊為主，浙江省內各景點紛紛推出別具特色的精彩節目吸引遊客。

例如，建德嚴州古城推出「盛世新嚴州，玩轉新梅城」全新暢玩「DIY」，首日遊客便突破5.8萬人次。

酒店 疫情 親子

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