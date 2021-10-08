環球影城帶動 北京遊超越上海

旅遊大數據顯示，受到新開幕的環球影城帶動，首都北京市在今年「十一」長假躍為中國最熱門的旅遊目的地；主題樂園也成為這個「黃金周」消費最為活躍的旅遊點。

每日經濟新聞報導，為期7天的「十一」長假昨天結束。旅遊平台攜程發布「2021年國慶假期出遊總結報告」。數據顯示，今年「十一」長假，省內遊和跨省遊出行占比各半；由於部分地區出行限制，短途周邊和省內長線遊熱度提升最快。

數據顯示，今年「十一」長假受周邊遊熱度進一步提升、城市IP（展現城市創意和文化等價值的資源整合）持續深化影響，區域旅遊比往年更為火熱。以京津冀、長三角、大灣區、成渝為代表的都市經濟圈旅遊出行繁榮，選擇城市休閒、宅度假和周邊深度遊的遊客增多。

攜程大數據顯示，今年「十一」長假前10熱門目的地為：北京、上海、成都、廣州、重慶、杭州、深圳、西安、武漢、南京。受北京環球影城IP帶動的關注度提升，北京超越上海，拔得今年目的地頭籌。

支付寶昨天發布報告指出，今年「十一」長假，景區消費人次對比上個月增長超過9倍，其中以主題樂園消費最為活躍。北京環球影城在消費熱門景區榜位居第3，僅次於擁有多家樂園的華強方特與上海迪士尼；北京環球影城App的到訪量也在熱門景區高居第2。

旅遊平台飛豬的大數據也顯示，北京環球度假區帶火了主題公園遊，在夸克搜尋，關鍵字「主題公園」熱度最高。

騰訊旅遊此前發布的「旅遊消費新升級」報告預估，北京環球影城開業後的客均消費人民幣2000元（約新台幣8600元），成熟後每年營業額約250至300億元，將直接帶動北京旅遊收入增長4%至4.8%。

北京環球影城於9月20日開幕，開園後採用4級票價，從每張418元至748元不等，但「十一」長假一律從638元起跳。

北京環球影城先前預計，整個景區每年可望吸引1100萬人次的遊客，將成為北京乃至於整個華北的遊樂重鎮。陸媒則預期，屆時將形成「南有迪士尼、北有環球」的全國主題樂園格局。