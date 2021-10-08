享受旅遊全過程 房車自駕遊流行

這個十一長假，吉林長春大頂子山下的友好村熱鬧非凡，一輛輛房車從四面八方駛來。在山腳下的房車營地，大家布置好摺疊椅、餐桌、帳篷，認識的、不認識的人們戶外品茗，相互攀談，盡情享受著難得的愜意假期。

中新社報導，開著房車，說走就走。作為一種非常隨性的旅行方式，房車自駕遊近些年在中國愈加流行起來。

據中國旅遊車船協會等部門發布的「中國自駕車、旅居車與露營旅遊發展報告（2020—2021）」，2020年大陸全國自駕遊占國內出遊的比重為77.8%，全年自駕遊規模已經達到22.4億人次。

「房車旅遊熱」也延伸到了短視頻平台，很多開著房車旅遊的UP主（上傳視頻音頻等文件的人）賺足了粉絲的眼球。有的是一家三口，一輛房車，「蝸遊世界」；有的是夫妻結伴，共享二人時光。他們的旅行點滴，引來大批網友關注和留言。

時間自由的退休人員也是青睞房車自駕遊的主力群體之一。73歲的張志武在2010年接觸房車自駕遊，之後自駕走過很多地方。老人說，退休人員有著充足的時間去規劃自己的生活。

張志武表示，隨著時代的進步，中國老年群體接受新鮮事物的能力也越來越強，大家不僅僅拘泥每天喝茶、跳廣場舞，也想和年輕人一樣來一場「說走就走的旅行」。

吉林省房車露營協會副會長暴曉偉說，近年來，大陸房車營地的配套設施在不斷完善，以滿足不斷擴大的群體需求。「這一旅行方式改變了傳統跟團上車睡覺，下車拍照，回家一問啥也不知道的打卡式旅遊」，人們更加注重享受旅遊的全過程。

新冠肺炎疫情對房車自駕遊也起到了推動作用。長春一家租車公司的工作人員表示，房車自駕遊相對來說更具安全性。

該公司房車租金在每日1000元至3000元人民幣不等，目前很少有空閒車輛待租，這種適合全家出行的旅行方式，很受市民青睞。