中老鐵路萬象站亮相 拚年底通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中老鐵路萬象站整體亮相。萬象站是中老鐵路最大車站，位於老撾首都萬象市。站房建築面積為14543平方米，最多可容納2500名旅客。（新華社）
中老鐵路萬象站整體亮相。萬象站是中老鐵路最大車站，位於老撾首都萬象市。站房建築面積為14543平方米，最多可容納2500名旅客。（新華社）

伴隨著最後一塊外立面幕牆玻璃安裝到位，由中鐵建設集團承建的中老鐵路萬象站6日整體亮相，向中老鐵路全線開通邁進重要的一步。

新華社報導，萬象站是中老鐵路最大車站，位於老撾（寮國）首都萬象市（永珍），設計規模為3台5線（含正線），預留2台2線。站房建築面積為14543平方米，最多可容納2500名旅客。

萬象站設計理念深度融合中老兩國文化傳統。站房參照中式傳統古建築風格，將萬象環境特點與中國經典建築門頭相結合。此外，項目設計團隊提取熱帶雨林樹木形象元素，在站房正立面處打造檐廊立柱，運用檀木與老撾國花佔芭花的色彩點綴站房候車大廳吊頂。

中老鐵路是中國「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接項目，全部採用中國管理標準和技術標準建設，設計時速160公里，為電氣化客貨混運鐵路。工程於2016年12月全面開工，計畫2021年12月建成通車。

建築 一帶一路

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