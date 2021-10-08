中歐班列開行數量 今年快速增長

今年以來，國際鐵路貨運通道中歐班列開行數量呈現快速增長態勢。據統計，2021年，經滿洲里口岸進出境的中歐班列累計開行3128列、發送貨物301688標箱；中歐班列（鄭州）總開行班次達1114列；中歐班列（義烏）開行班次突破1000列。

新華社報導，與去年相比，經滿洲里口岸進出境的中歐班列今年提前近兩個月完成3000列任務，班列開行數量再創同期歷史新高，呈現持續快速增長態勢，為沿線國家互利共贏發揮橋梁紐帶作用。

滿洲里口岸是大陸最大的陸路口岸，是「一帶一路」建設通往歐洲暢通國內外貿易的國際大通道，通達歐洲13個國家，主要集貨地包括中國東南部沿海地區，覆蓋天津、長沙、廣州、蘇州等60個城市。目前，經滿洲里口岸返程中歐班列重箱率已達100%，中歐班列不僅開行數量穩中有增，而且高附加值產品越來越多。

中歐班列（鄭州）作為中部地區對外開放的重要國際貨運通道，目前已實現每周「去程16班、回程18班」的高頻開行，今年以來已開行1114列。10月6日，開通運營8年多的該班列累計開行量達到5000列，運送貨物總重超過285萬噸，總貨值接近206億美元。

8年多來，中歐班列（鄭州）相繼開通並常態化運行了鄭州至漢堡、慕尼黑、阿拉木圖、塔什干、列日、河內、莫斯科、赫爾辛基、卡托維茲、米蘭等10條線路，基本構建了河南連通歐洲、中亞和東盟及亞太（日韓等）的國際物流大通道，境外集疏網絡輻射30多個國家130多個城市。

杭州海關表示，1日，中歐班列（義烏）2021年度第1000列班列從義烏鐵路口岸鳴笛啟程。此趟班列是「吉利汽車配件專列」，滿載著100個標箱汽車配件，經由二連浩特鐵路口岸出境，駛向白俄羅斯。

據義烏海關統計，今年1-8月，中歐班列（義烏）進出口貨值達214.1億元，同比增長82.2%，其中出口174.1億元，同比增長50.6%，進口40.0億元，同比增長1955.8%。