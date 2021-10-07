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十一長假大陸國內遊5.15億人次 恢復至疫前同期七成
據光明網，大陸文化和旅遊部7日晚上披露，經文化和旅遊部數據中心測算，10月1日至7日，大陸國內旅遊出遊5.15億人次，按可比口徑同比減少1.5%，按可比口徑恢復至疫前同期的70.1%。
此外，實現大陸國內旅遊收入3890.61億元人民幣，和去年同比減少4.7%，恢復至疫前同期的59.9%。遊客滿意度達85.5。假日市場總體安全平穩有序。
另據央視網，由阿里巴巴6日發布的「2021年十一黃金周消費趨勢報告」顯示，省內遊是今年十一期間人們首選的旅游過節方式，大陸本地消費用戶占比77.6%，異地消費用戶占比22.4%。綜合平台各業務的消費數據來看，今年十一期間的總體消費額同去年十一相比上漲29.5%，較2019年十一同比上漲51.6%。
今年十一期間的總體消費額排列前十名城市分別為上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、武漢、蘇州、西安。
另外，大西北成為熱門目的地。飛豬數據顯示，十一長假前往烏魯木齊、拉薩、西寧、銀川、蘭州等西部目的地的機票預訂量都上漲。
自駕遊和房車遊備受歡迎，高德數據顯示，珠三角是自駕最活躍的區域，廣州和東莞在自駕遷入榜、遷出榜上均分居前兩名。值得注意的是，越來越多的人選擇低碳綠色出行，十一首日，乘坐公交、地鐵或騎行、步行的高德用戶超過去年。
影視方面，燈塔專業版數據顯示，截至2021年10月4日，十一檔累計票房25.72億元人民幣，高於去年同期。其中，電影「長津湖」截至5日累計票房就已超過22億元人民幣，打破了13項中國大陸影史紀錄。
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