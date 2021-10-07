繼山西後...陝西也遇強降雨 一煤礦公司土石流釀3死

中國大陸山西、陝西兩煤礦大省，近日遭逢嚴峻的強降雨考驗。繼山西蒲縣荊坡村5日晚因土石流，造成4名交警死亡的憾事後，陝西省延安市黃陵縣委7日也通報，6日凌晨1時30分左右，當地明星煤業有限公司也發生土石流，導致3間房屋坍塌，4人被掩埋，釀3人死亡。

陝西黃陵縣委宣傳部通報，6日凌晨1時30分左右，延安市黃陵縣明星煤業有限公司，發生山體坡面泥流，導致一處辦公樓3間房屋發生坍塌，4人被掩埋。

事件發生後，經過搜救，6日4時20分，一名被埋人員救出，並就近送往醫院救治，無生命危險，但後來救出的3人均搶救無效死亡。

自3日起，陝西省黃陵縣境內持續發生強降雨，累計平均降雨量達到210.4毫米。另，4日以來，陝西省境內普遍出現大到暴雨天氣，氣象部門連續發布暴雨橙色預警、黃色預警和地質災害、山洪災害預警。

其中，當地中鐵西安局集團公司管轄內的包西線、寶成線、寶天線等線路發生山體坍塌、水漫線路等地質災害、水害，動用上千人進行全天候搶修，6日下午，陝西省水利廳與陝西省氣象局進一步聯合發布山洪災害氣象預警，預警範圍包括鎮巴、紫陽等縣（市、區）為黃色預警；雖然7日上午，陝西省氣象台解除暴雨藍色預警訊號，但因地質災害具有滯後性，官方仍提醒相關單位注意防範。

另一方面，陝西省隔壁的山西省，2日以來也發生強降雨，山西太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區，都創下了10月上旬累計降雨量紀錄，並導致27座煤礦緊急停產。