山西連日強降雨 烏馬河決堤連夜撤1.5萬人

近日大陸山西遭逢連日強降雨，造成晉中市、呂梁市、臨汾市先後發生多起崩塌、滑坡等地質災害，其中省內烏馬河流經的清徐縣、祁縣段多處決堤，堤防被沖毀後影響8個村莊約1.5萬人，在5日晚間被連夜撤離。另據陸媒畫面顯示，還有火車的鐵軌下方地基被洪水掏空，車廂幾乎懸空等待救援。

據中國天氣網訊息，今年十一期間，大陸山西太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區，都創下了10月上旬累計降雨量紀錄。

累計10月2日20時到6日20時，山西忻州南部、呂梁、太原、陽泉、晉中、臨汾、長治累計雨量突破100毫米，另臨汾北部、晉中西南部等地突破200毫米，山西省會太原市也達到203毫米，雨量極大。

在此之下，山西省重大地質災害應急指揮部辦公室6日已發布通知，表示受本輪強降雨影響，10月5日，晉中市、呂梁市、臨汾市先後發生多起崩塌、滑坡等地質災害，造成人員傷亡，決定啟動省級地質災害Ⅲ級應急響應。

其中，山西臨汾蒲縣荊坡村一帶，於5日深夜發生土石流，造成5人被埋，最後導致4死一傷的慘劇；另一方面，省內烏馬河流經清徐縣、祁縣段，於5日發生多處決堤，多個村莊進水。

根據當地官方最新通報，烏馬河決堤後，已組織8個村莊約1.5萬人，連夜撤離至安全地帶，目前暫無人員傷亡情況報告。當地政府表示，雖降雨卻還沒有完全停下來，但已經在緊急搶險，力爭在最短的時間內，修復4處堤壩決口。

受降雨影響，中國鐵路太原局集團訊息顯示，6日有9趟列車停運，3趟列車晚點。此外，由吉林、銀川、西寧、重慶等方向開來，途經山西太原、大同的列車也不同程度晚點或停運。