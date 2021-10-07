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中國神舟十三號太空船運抵發射區 預計近期升空

中央社 / 台北7日電

中國神舟十二號太空船9月返抵地球後，陸媒今天引述中國載人航天工程辦公室方面消息表示，神舟十三號載人太空船與長征二號F遙十三運載火箭組合體7日已轉運至發射區，預計近期發射升空。

央視新聞App（應用程式）報導，神舟十三號船箭組合後續將按計畫開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

綜合陸媒報導，神舟十三號這次發射後，駐留時間將較神舟十二號的3個月延長為6個月。這也是今後中國太空人乘組在軌駐留時間的常態。

而根據中國載人航天工程辦公室計畫，2021年至2022年，中國將執行4次載人太空飛行任務，總計12人次，主要目標是完成中國太空站的初步建設。

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